Cemig investiu R$ 13 mi em Uberlândia

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que aplicou mais de R$ 13,7 milhões em Uberlândia no ano de 2023. O investimento foi destinado a ações preventivas, como manutenções de estruturas, podas de árvores, limpeza de faixas, inspeção de redes e instalação de equipamentos que permitem o restabelecimento remoto da energia. De acordo com a companhia, houve um aumento significativo no número de árvores podadas, que passou de 8.967, em 2022, para 13.100, em 2023, um acréscimo de 46%. Com relação à manutenção de estruturas, como postes, cruzetas e outros dispositivos, a quantidade de intervenções realizadas quase dobrou, passando de 2.209 para 4.126 no mesmo período, um aumento de 87%. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35008/cemig-investiu-mais-de-r-13-milhoes-em-manutencoes-e-acoes-preventivas-em-uberlandia-em-2023

Administrativo de Poços em acabamento

A cidade de Poços de Caldas está prestes a alcançar um marco significativo em sua infraestrutura urbana com o andamento das obras do Centro Administrativo. Sob a supervisão da Prefeitura, por meio da Secretaria de Projetos e Obras Públicas, o projeto está avançando conforme o cronograma estabelecido, com destaque para a fase de acabamento em pleno desenvolvimento. O Centro Administrativo representa um complexo administrativo inovador, abrangendo uma área construída de aproximadamente 14 mil metros quadrados e uma área total de 46 mil metros quadrados. Além de abrigar a sede da Prefeitura, o local integra a rodoviária municipal e a guarda municipal (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/01/09/centro-administrativo-de-pocos-de-caldas-entra-na-fase-de-acabamento/

Centro de Educação em Formiga

A Prefeitura de Formiga divulgou uma boa notícia aos formiguenses, em especial às famílias que residem no bairro Novo Horizonte e adjacências. O Executivo organiza a criação de um novo Centro de Educação Infantil, que funcionará no prédio do antigo Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec), cedido ao Município. A prefeita em exercício, Adriana Prado, o secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, e o vereador Flávio Martins estiveram no imóvel que será preparado para receber diversos alunos e servidores. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/centro-de-educacao-infantil-sera-instalado-no-bairro-novo-horizonte/

Pré Carnaval de BH agita a cidade

O carnaval de BH promete ser mais um sucesso na sua edição de 2024, com o fortalecimento dos blocos de rua. E a folia já começou. Diversos ensaios e festas já agitam a cidade e no próximo dia 13, sábado, nomes de peso da folia da capital mineira vão subir ao palco na Praça José Mendes Junior, ao lado do antigo Palácio do Governo em frente a Praça da Liberdade. Uma carga de ingressos gratuitos já está disponível no site do evento. O Pré Carnaval 2024 está investindo em grandes estrelas do carnaval de rua de BH que serão reunidos nesta festa com conforto e alegria. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte )

https://mgturismo.com.br/pre-carnaval-de-bh-agita-a-cidade-com-grandes-nomes-da-folia-baianas-ozadas-funk-you-quando-come-se-lambuza-e-quem-e-essa-ai-papai/

Passeata contra feminicídio em Caeté

Na quarta-feira, 3, a Prefeitura promoveu, por meio das secretarias de Assistência Social e Saúde, e do Espaço Mulher+, outro evento que difunde a campanha contra o feminicídio. Servidoras de diversas áreas da Prefeitura caminharam na Avenida João Pinheiro, vestidas de branco, carregando bandeiras brancas e distribuindo panfletos educativos sobre o tema para a população. Ao longo do percurso, elogios dos que assistiam ao movimento e testemunhos de vítimas de violência contra a mulher que se interessaram pelo serviço oferecido na secretaria de Assistência Social. (Opinião Caeté – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-promove-passeata-contra-feminicidio/

Jeceaba é o mais rico da região

O estudo PIB dos Municípios, divulgado na sexta-feira, dia 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), escancarou, mais uma vez, o abismo entre as economias dos municípios da região. Enquanto Jeceaba atingiu o PIB per capita de R$ 407.353,20 em 2021, figurando em 12º no país, 17 cidades da região ficaram abaixo da média nacional, ou seja, produziram menos de R$ 42,2 mil por habitantes. E pior ainda: 60% dos municípios da região têm PIB per capita inferior à média do nordeste, que obteve o pior resultado entre os estados brasileiros. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33872-jeceaba-e-o-municipio-mais-rico-da-regiao-cl-ocupa-o-8-lugar

Energisa Minas Rio inaugura subestações

Para ampliar a disponibilidade e garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a Energisa Minas Rio inaugurou duas novas subestações: Pirapetinga II e Barra do Braúna II. Na solenidade, autoridades municipais, representantes de empresas e da comunidade puderam ver a obra que trará maior confiabilidade do sistema elétrico para os municípios de Pirapetinga, Recreio, Leopoldina e distritos. Com investimento de R$ 54 milhões, o empreendimento tem capacidade de 45 MVA e beneficiará diretamente 22 mil clientes, entre residências, comércios, estabelecimentos públicos e privados. Além da subestação, simultaneamente a Energisa construiu duas linhas de distribuição de alta tensão de 138 mil volts, que interligam as novas subestações. ( Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/01/com-investimentos-de-r-54-milhoes-energisa-minas-rio-inaugura-duas-novas-subestacoes/