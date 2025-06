COLUNA MG

Eixos suspensos cobrados na BR-365

Desde sexta-feira, 29, a concessionária EPR Triângulo passará a cobrar pela tarifa na totalidade dos eixos, suspensos ou não, de todos os veículos comerciais com carga nas proximidades de Uberlândia. A medida é válida para os trechos sob concessão da empresa, incluindo as MGCs 452 e 462, as BRs 452 e 365, a LMG-798 e as MGs 190 e 427. De acordo com a concessionária, a medida a ser implementada em todas as praças de pedágio distribuídas ao longo do trecho do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, visa coibir isenções indevidas de eixos suspensos de veículos não vazios. A verificação será feita pela placa do veículo, por meio do uso das câmeras localizadas nas praças de pedágio. (Diário de Uberlândia)

Câmara de Valadares devolve R$ 2.3 milhões

A Câmara Municipal de Governador Valadares realizou na quinta-feira 28 de dezembro, a devolução à prefeitura de R$ 2.365.883,86 em recursos economizados durante o ano de 2023. O montante, é referente ao saldo remanescente do duodécimo do Legislativo para o ano de 2023, e foi entregue simbolicamente pelo Presidente da Câmara, Vereador Regino Cruz. O valor devolvido retorna aos cofres públicos para utilização pelo Poder Executivo em ações voltadas à população. Este gesto marca o comprometimento da gestão municipal legislativa com a responsabilidade financeira, consolidando a parceria em prol do desenvolvimento da cidade. (Jornal dos Vales – Governador Valadares)

Prefeitura e Saae cobram da Vale

O Saae de Itabira encaminhou, na quinta-feira, 28, um ofício ao Ministério Público de Minas Gerais informando sobre o descumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a mineradora Vale, juntamente com a empresa Aecom do Brasil, a Prefeitura de Itabira e da autarquia. O envio do documento foi necessário após o Saae identificar que a água turva distribuída para alguns bairros era proveniente do anel hidráulico que é o mesmo utilizado pela empresa para entregar à autarquia parte do volume de água exigido pelo TAC. (Itabira Notícias)

MoC combate déficit habitacional

A Prefeitura pretende retomar o combate ao déficit habitacional em Montes Claros, através do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, com a construção de novos conjuntos habitacionais na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Humberto Souto, ao participar junto com o vice Guilherme Guimarães Oliveira, do União Brasil, na noite dessa quarta-feira, da solenidade de entrega de 200 padrões de energia elétrica, do Programa Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb). Os padrões já começaram a ser instalados nas residências que ainda não tinham medidor. A entrega foi realizada através de parceira com o Programa de Eficiência Energética da Cemig. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Supermercados funcionam dia 31

Neste domingo, 31, véspera da virada do ano, os supermercados e empresas do setor poderão funcionar no Vale do Aço, com horários diferenciados. A permissão consta nas Convenções Coletivas do Trabalho (CCTs), assinadas pelos sindicatos patronal e laboral. Em Ipatinga, no domingo, os supermercados, açougues, casas de carnes, mercearias, peixarias, varejões, sacolões, hortifrútis e distribuidoras de gêneros alimentícios poderão trabalhar com a mão de obra até as 13h. Em Coronel Fabriciano e Timóteo, esses estabelecimentos têm permissão para ficarem abertos com funcionários no trabalho até as 18h, de acordo com as CCTs. Já no dia 1º de janeiro, segunda-feira, os supermercados e empresas do setor estarão fechados. (Diário do Aço – Ipatinga)

Turma da Monica grava em Poços

A cidade de Poços de Caldas será mais uma vez palco de gravações cinematográficas. Desta vez, o motivo é a nova série Original Globoplay, “Turma da Mônica Origens”, que explora as origens da amizade entre Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, criados por Mauricio de Sousa há mais de 60 anos. Com estreia prevista para 2025 no serviço de streaming, a série terá uma segunda fase de gravações em Poços de Caldas a partir de janeiro de 2024. Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a escolha de Poços de Caldas para as gravações é motivo de grande satisfação. “Por ser uma cidade tão bela, rica em cultura e com cenário histórico, Poços de Caldas se tornou a cidade escolhida para a gravação de alguns filmes e novelas, como ‘O Profeta’, ‘Alto Astral’, ‘Além da Ilusão’, o que deixa a cidade no cenário nacional”, destacou. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

