Indústria derruba PIB de Minas

Nem mesmo a continuidade do crescimento real do setor de serviços e da agropecuária foi suficiente para compensar o desempenho ruim da indústria mineira, principal responsável pela redução do Produto Interno Bruto de Minas Gerais no terceiro trimestre de 2023. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que a economia do Estado, ao somar R$ 257,8 bilhões entre julho e setembro, recuou 1,4% na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Enquanto as atividades de serviços e agropecuária cresceram 0,6% e 0,3%, respectivamente, a indústria mineira, que representa mais de um quarto da economia estadual, registrou um decréscimo de 1,7%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/financas/producao-industria-diminui-derruba-pib-minas-gerais/

Caeté tem 12.083 inadimplentes

De acordo com dados de novembro do Serasa – Serviços de Assessoria S.A., 12.083 pessoas de Caeté estão com o nome negativado neste mês de novembro com 37.123 dívidas, o que significa 31,16% da população. No mês de outubro o número de Caeté registrado no Serasa foi um pouco maior: 12.124 pessoas num total de 37.483 dívidas. A Serasa é uma empresa privada e se consolidou como uma referência em análises e informações para decisões de crédito. Em outras palavras, é um birô de crédito que reúne dados enviados por lojas, bancos e instituições financeiras. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-tem-12-083-inadimplentes-no-serasa/

MinasTec forma primeira turma

Foi realizada nesta semana a formatura da primeira turma do projeto MinasTec, iniciativa promovida pelo Senac em Minas em parceria com o Sindcomércio de Teófilo Otoni e a Prefeitura local, no Sesc da cidade. Com o encerramento da primeira turma, o mercado de Teófilo Otoni e região recebe cerca de 27 adolescentes qualificados para a área de programação. O sucesso desta primeira edição se deve à parceria entre o Senac e Sindcomércio que apoiou as ações educacionais durante os quatro meses de curso”, afirma a diretora da unidade do Senac em Governador Valadares, Daniele Moura. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=22560

Vândalos destroem decoração em Lafaiete

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi reuniu parceiros para levar as luzes natalinas à região central de Lafaiete. E pelo segundo ano consecutivo, essa decoração foi vandalizada, conforme revela a gerente de agência da Sicredi em Lafaiete, Francine Bergmann. "Estamos com o mesmo problema do ano passado. Parece que fazem de propósito: vão lá e cortam, pelo menos, um fio dos cordões. Com isso, o coreto ficou todo desligado de novo. Pelas imagens que fizemos, dá para ver que alguns fios foram cortados, e outros, arrancados. E lá vamos nós fazer a segunda manutenção só este ano", desabafa. (Jornal da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

www.jornalcorreiodacidade.com.br

Águas Formosas vence Maratona

A equipe Águas Formosas foi a grande vencedora da 1ª Maratona Jovem do Sistema Faemg Senar. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 14, durante solenidade no Parque de Exposições da Gameleira em Belo Horizonte. O segundo lugar ficou com a equipe Líderes do Agro dos municípios de Ouro Fino e Inconfidentes e o terceiro, com a equipe Maratona Jovem Manhuaçu. Várias autoridades prestigiaram o evento, entre elas o governador Romeu Zema, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o presidente do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Antônio Carlos de Moraes, bem como a diretoria do Sistema Faemg Senar.

(Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/equipe-de-aguas-formosas-vence-maratona-faemg-jovem

Usiminas terá bafômetro nas portarias

A Usiminas inicia nesta quinta-feira, 21, o Programa de testagem de álcool (bafômetro), em todas as suas plantas, incluindo Ipatinga, durante o período educativo junto aos funcionários e colaboradores. Os testes serão realizados durante um mês e, a partir do dia 22 de janeiro de 2024, passarão a vigorar efetivamente. “A medida é uma forma de prevenir acidentes e zelar pela integridade física das equipes”, garantiu a empresa. As abordagens serão feitas de forma aleatória aos trabalhadores que passarem pelas portarias da siderúrgica em Ipatinga. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3069/usiminas-inicia-testes-de-bafometro-em-suas-portarias

Divinópolis faz Encontro de Patinadores

A Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana realizaramo 1º Encontro de Natal de Patinadores de Divinópolis Na ocasião, os patinadores do grupo DiviRoller, composto por 40 participantes, realizaram uma apresentação especial de patins, acompanhada de sorteios de diversos brindes para os presentes. Durante o evento, foram arrecadados 104 brinquedos, que serão destinados para doação a crianças carentes. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/1o-encontro-de-natal-de-patinadores-dedivinopolis-arrecada-104-brinquedos/