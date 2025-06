COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Hospitais em Montes Claros terão ajuda

Foi publicada a Lei que dispõe sobre incentivo para fortalecimento da atenção à saúde nas unidades hospitalares contratualizadas com o município de Montes Claros, em caráter excepcional e temporário. No documento, o Executivo municipal fica autorizado a instituir e fornecer, aos Hospitais Filantrópicos contratualizados, incentivo financeiro municipal, complementar aos recursos financeiros oriundos da União e do Estado de Minas Gerais, a ser utilizado nas portas de urgência e emergência, em caráter excepcional e temporário, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Montes Claros, no montante de até R$ 13,6 milhões. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-publica-lei-que-repassa-r-192-milhoes-incentivo-aos-hospitais/

Tiradentes quer melhoria na rede

Os moradores de Tiradentes estão enfrentando uma situação crítica em relação à rede elétrica do município, gerenciada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Os problemas recorrentes não apenas prejudicam o cotidiano da população, mas também têm um impacto negativo no desenvolvimento local e na eficiência dos serviços públicos. A Prefeitura de Tiradentes anunciou o engajamento na luta, apoiando os moradores e buscando formas de pressionar a Cemig a agir. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/administracao-municipal-de-tiradentes-faz-chamado-por-melhorias-na-rede-eletrica-da-cidade/

Azul inicia novos voos

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e destinos atendidos no país, iniciou hoje os voos diários ligando a cidade de Linhares, no Espírito Santo, ao BH Airport, em Confins, operados pela Azul Conecta em aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 Clientes. Os bilhetes já estão à venda no site da Azul e nas agências de viagens parceiras. Os voos diários decolam de Belo Horizonte às 12h50 e pousam em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares, às 14h55, e aterrissam às 16h35 na capital mineira. (MG Turismo – Belo Horizonte)

www.mgturismo.com.br

Araxá recebe mais de 3.500 árvores

Com o objetivo de ter uma cidade mais arborizada, trazendo benefícios para a população, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) realizou o plantio de mais de 3.500 árvores em 2023, em parceria com moradores, entidades e escolas públicas. As mudas plantadas são desenvolvidas na Casa do Pequeno Jardineiro, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social, que atende adolescentes de 14 a 17 anos, com instruções de educação ambiental, cidadania, jardinagem e oferece um auxílio financeiro. (Correio Araxá – Araxá )

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8783/araxa-recebe-mais-de-3-500-arvores-em-2023

Mérito Comunitário 2023 em Itabirito

A Câmara Municipal de Itabirito realizou a cerimônia de entrega do Diploma de Mérito Comunitário do ano de 2023. A honraria é concedida a pessoas ou instituições com ações de destaque na cidade. Os homenageados foram indicados por cada vereador e aprovados, por unanimidade, pelos demais parlamentares. Dentre os homenageados, destaca-se o Teatro da Apae que, desde 2011, realiza uma peça teatral em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O teatro da Apae já é esperado por alunos e professores, sendo uma estratégia para trabalhar questões sobre bullying, deficiência, preconceito e diferenças. (O Liberal – Ouro Preto) https://site.jornaloliberal.net/noticia/9241/camara-de-itabirito-entrega-merito-comunitario-2023-para-moradores

Penitenciária de Muriaé fornece mudas

Cerca de 190 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Onéa Lopes Gouvêa, em Muriaé, na Zona da Mata, acabaram de comemorar o plantio de 1,4 mil mudas de alface, repolho, cebolinha e quiabo, em uma horta comunitária nos canteiros da escola. As mudas foram cultivadas e doadas pela Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior, também de Muriaé. O principal objetivo da atividade é ensinar as crianças sobre a importância da agricultura e suas práticas, da alimentação saudável e da sustentabilidade. (Gazeta de Muriaé)

https://www.gazetademuriae.com.br/site/noticia/detalhe/15445/penitenciaria-de-muriae-fornece-14-mil-mudas-para-cultivo-de-horta-comunitaria-em-escola-municipal

Loteria Mineira faz 100 anos

A Loteria Mineira completa 100 anos. Para celebrar a data, a empresa que administra o jogo lançou a nova raspadinha, que está de volta às lotéricas. Para marcar a reestreia, o Consórcio Mineira da Sorte Loteria faz um evento apenas para convidados. O edital de licitação, na modalidade Concorrência Pública Internacional, para concessão da exploração e operação de jogos das loterias tradicionais no território mineiro foi publicado em fevereiro deste ano. A ação marcou a retomada da concessão das Loterias Tradicionais, que prevê a arrecadação mínima de R$ 5 bilhões pelos próximos 20 anos, com os jogos da loteria instantânea e da convencional. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/nova-raspadinha-da-loteria-mineira/