Multinacional fabricará cápsulas em Varginha

A Mocoffee, empresa multinacional brasileira e portuguesa de produção de cápsulas de café premium, vai construir uma fábrica de cápsulas de café no Porto Seco do Sul de Minas, em Varginha. O anúncio foi feito pelo governo de Minas. O investimento será de R$ 20 milhões e geração de 80 postos de trabalho. A empresa tem origem Suíça e sede em Portugal. A produção inicial de 100 milhões de cápsulas por ano visa atender ao Brasil e continente americano. (Blog do Madeira – Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/multinacional-vai-instalar-fabrica-de-capsulas-de-cafe-no-porto-seco-do-sul-de-minas/

Aegea fará saneamento em Valadares

Na manhã de quinta-feira, 30, foi realizado o leilão para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na B3 - bolsa de valores brasileira sediada na cidade de São Paulo. O leilão teve como proponentes as empresas nacionais Iguá Saneamentos e Aegea Saneamentos - ambas com contratos em operação no Rio de Janeiro. A empresa vencedora, que ofertou o maior lance, foi a Aegea Saneamentos, representada pela Necton Investimentos, que venceu a licitação com o lance no valor de R$ 385 milhões. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/44548/aegea-vence-licitacao-e-obtem-a-concessao-dos-servicos-de-saneamento-em-valadares

Pesquisa da UFV premiada na Coreia

O Laboratório de Estudos Olímpicos e Socioculturais dos Esportes (LEOS) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) conquistou a medalha de bronze na International Conference for Olympic Studies and Research Centres, realizada em Pyeongchang, na Coreia do Sul, entre os dias 24 e 30 de novembro. A premiação ocorreu na categoria Jovens Pesquisadores para o trabalho sobre o papel de atletas olímpicos como legado humano, intitulado From the Olympic stage to society: Human legacy interfaces. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/ufv/noticias/pesquisa-da-ufv-e-premiada-em-conferencia-internacional-na-coreia-do-sul

Pelotão de Bombeiros agora é Companhia

O Corpo de Bombeiros da cidade de Formiga foi elevado à condição de Companhia Operacional. A proposta para tal foi reivindicada pelo prefeito Eugênio Vilela, em reunião havida no mês de março. A solenidade de efetivação do pleito contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Erlon Botelho; a comandante do 10º Batalhão, Amanda Miranda; o deputado federal Pedro Aihara; o deputado estadual, Antônio Carlos Arantes e membros do Legislativo. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/5o-pelotao-do-corpo-de-bombeiros-de-formiga-e-elevado-a-companhia-operacional/

Museu de Araxá recebe exposição

A Fundação Cultural Calmon Barreto convida a comunidade para a abertura oficial da exposição Viver o Natal, da educadora e artista Sandra Aparecida Rocha Verçosa. O evento acontece no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, nesta sexta-feira (1°), às 19h30. A exposição faz parte de um trabalho artesanal realizado durante todo o ano. Ela conta com 103 bolas, que representam os frutos das árvores no Natal. O conjunto possui uma união de técnicas artísticas como pintura, biscuit, craquelê, bordados e pedrarias. (Jornal Correio de Araxá - Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8755/museu-calmon-barreto-e-memorial-de-araxa-recebe-exposicao-viver-o-natal-abertura-acontece-na-noite-de-sexta-1

Mutirão atende 190 pacientes em Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da secretaria de Saúde, realizou um mutirão de ultrassonografia no último final de semana. Foram agendadas 300 ultrassonografias, desses, apenas 190 pacientes compareceram, representando 37% de faltas. As ultrassonografias foram realizadas na Policlínica de Machado, no último sábado (25) e domingo (26). A iniciativa visa acabar com as filas de espera e tornar a saúde mais acessível para a população, porém, a colaboração da população é essencial. A ausência prejudica outros na fila, que esperam pela oportunidade de realizar o exame. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/mutirao-de-ultrassonografia-atende-190-pacientes-em-machado-mas-registra-37-de-faltas/

Bairro em Caeté vai ganhar Cemae

O prefeito de Caeté, Lucas Coelho, esteve no terreno da antiga quadra do sindicato, junto do vereador Nandinho e os secretários de Obras, Planejamento e Educação, para anunciar a abertura de licitação para a construção do Cemae V naquele local. A obra, no valor de 4 milhões de reais. O Centro Municipal de Atividades Educacionais na Pedra Branca vai suprir uma demanda crescente e antiga da população do bairro, que é o grande centro comercial da cidade, e que merece um espaço para o cuidado e educação das crianças. (Jornal Opinião Caeté - Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/pedra-branca-vai-ganhar-um-cemae/

Casa de Cultura em Manhuaçu, 42 anos

A noite de quarta-feira, 29, foi um momento marcante para as pessoas que gostam e valorizam a cultura. Foi comemorado o 42º aniversário da Casa de Cultura de Manhuaçu “Ilza Campos Sad” (Palácio da Cultura), onde está guardada belas histórias do município e da região, em páginas de jornais, revistas, livros e fotos. Participaram da noite comemorativa, a presidente da Fundação Manhuaçuense de Cultura (Fumacult), professora Celeste Fraga, o presidente da Academia Manhuaçuense de Letras, Luiz Gonzaga Amorim, Secretário de Cultura, Daniel Vieira, o poeta, Benoni da Paixão (representando a ACLA). Membros da Academia Manhuaçuense de Letras, convidados, além de profissionais da Imprensa prestigiaram o momento. (Diário de Caratinga - Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/casa-de-cultura-celebra-42-anos-de-uma-bela-historia/