COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Nova fase do Hospital Regional só em 2024

Em meio às reivindicações, as obras do Hospital Regional foram retomadas. Entretanto, representantes políticos da cidade visitaram o prédio e se depararam com pouca movimentação de operários. Sobre o assunto, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti explicou que nesta fase da obra, apenas os projetos já aprovados serão executados. O secretário ainda disse que o restante das etapas de maior efeito só começarão a ser executadas em 2024. “Em março e abril do ano que vem, o hospital todo começa a ficar em obras. Aí serão arrumadas carcaças e vazamentos, por exemplo”, pontuou. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/obras-integrais-do-hospital-regional-so-em-2024/

Programa de arborização urbana em Arcos

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arcos apresentou Projeto de Lei Complementar 001/2023, de autoria do vereador Ronaldo Gaspar Ribeiro, propondo que seja instituído no Município de Arcos o Programa Municipal de Arborização Urbana, destinado a desenvolver ações para implantação, gestão e conservação das áreas verdes, com o objetivo de ampliar a cobertura vegetal urbana. De acordo com o projeto, pretende-se considerar “bem de interesse comum a todos os munícipes, toda vegetação arbórea existente ou que venha a existir em vias ou logradouros públicos”. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/vereador-propoe-programa-de-arborizacao-urbana-em-arcos

Sete Lagoas reinaugura Feira

Como parte do Programa Municipal de Feiras Livres, mais uma feira foi reinaugurada em Sete Lagoas, desta vez, a comunidade do bairro Cidade de Deus foi beneficiada. Diversos tipos de comida, doces, drinks, brincadeiras para as crianças e música boa voltaram a garantir entretenimento para um público estimado em mais de 400 pessoas e renda para os feirantes, na manhã do último domingo, 26 de novembro. Ao todo, são 16 expositores oferecendo o melhor do artesanato local, brinquedos, doces, gastronomia e hortifrutigranjeiros. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/prefeitura-de-sete-lagoas-reinaugura-feira-gastronomica-do-bairro-cidade-de-deus/

Revitalização do Centro é entregue

A Secretaria de Educação de Araguari realizou a cerimônia de entrega da revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil “Vó Zita”. De acordo com a prefeitura, a obra de revitalização foi realizada pela empresa Mansur Engenharia; que colocou piso em concreto no parquinho de areia, proporcionando mais higiene para as crianças. Além disso, foram feitos o passeio externo, reparos nas redes hidrossanitárias, painéis em cerâmica para colagem de avisos e decorações, manutenção do telhado, instalação de pingadeiras no muro externo e pintura em geral (toda a parte interna e externa). Ao todo, foram investidos R$ 116.892,72, recurso oriundo do município. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/revitalizacao-do-centro-municipal-de-educacao-infantil-vo-zita-e-entregue-para-a-comunidade/

Bombeiros em treinamento no rio Doce

Durante quatro dias, militares do Corpo de Bombeiros participaram de um treinamento no rio Doce. O objetivo é aprimorar as técnicas de atendimento à população em casos de cheia do rio em Valadares. A ação faz parte do calendário de treinamento dos bombeiros, durante o período chuvoso na região. Ao todo, 16 militares participaram de atividades teóricas e práticas. Além de colocar em prática as técnicas de condução e operação de embarcações, os militares, por fim, também podem se familiarizar ainda mais com as condições e características do rio Doce. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/bombeiros-realizam-treinamento-no-rio-doce-durante-periodo-chuvoso/

Inhapim e cidades vizinhas monitoradas

O município de Inhapim passa a contar com o projeto Guardião de videomonitoramento inteligente. Composto por 30 câmeras espalhadas em locais estratégicos da comarca – que abrange os municípios de Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos Das Dores, Dom Cavati, Iapu, Bugre e São João do Oriente – o projeto tem o objetivo de prevenir e reprimir o crime. A implantação do sistema de monitoramento ocorreu por meio de uma parceria entre a Promotoria de Justiça de Execução Penal de Inhapim, a 288ª Companhia da Polícia Militar, o Poder Judiciário local, a administração pública e a sociedade civil. Ao todo foram investidos R$ 525 mil no projeto. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0111722-inhapim-e-cidades-vizinhas-passam-a-contar-com-o-monitoramento-por-cameras