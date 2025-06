COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

4 empresas disputam saneamento em GV

O leilão para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Governador Valadares, Minas Gerais, atraiu uma intensa competição nos mercados brasileiro e internacional. Quatro grupos submeteram propostas para participar da licitação, que é considerada a maior do Brasil em 2023 na área de saneamento. A entrega dos envelopes com as propostas ocorreu na sede da B3 em São Paulo nesta sexta-feira (24), e a abertura das ofertas está agendada para 30 de novembro, também na B3. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/4-empresas-apresentam-propostas-para-concessao-de-saneamento-em-governador-valadares/

Jornalistas do país visitam Inhotim

Os 80 jornalistas de turismo que participaram do XXXVIII Congresso da Abrajet em Belo Horizonte, estiveram no Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo e se impressionam com a beleza do local. O Inhotim é um dos atrativos de Minas Gerais mais conhecidos fora do país. É comum turistas visitarem o Brasil exclusivamente para conhecer o Inhotim, que localiza-se dentro do domínio da Mata Atlântica, há 60 km de Belo Horizonte. A fazenda que abriga o museu possui 786,06 hectáres, tendo como área de preservação 440,16 hectares. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

https://zeaparecido.com.br/travel/jornalistas-de-17-estados-visitam-o-inhotim-no-terceiro-dia-do-xxxviii-congresso-nacional-da-abrajet/

Regional de MoC mobiliza municípios

Com o objetivo de reforçar a mobilização dos municípios para a implementação de ações voltadas para o Dia Mundial contra a Aids (1º de dezembro), a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros realizou videoconferência com referências técnicas de atenção primária e de vigilância epidemiológica e de saúde. A iniciativa contou com a participação do Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores de Aids de Montes Claros (Grappa) e do Movimento Lgbtqia+ dos Gerais (MGG) que apoiam as ações do mês conhecido como Dezembro Vermelho, em referência ao laço vermelho que simboliza a solidariedade de pessoas ao redor do mundo em resposta à epidemia. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/regional-de-montes-claros-mobiliza-municipios-para-campanha-de-enfrentamento/

Itabira vai contar com o Chame a Frida

A cidade de Itabira passa a contar com mais um aliado no combate à violência contra as mulheres: o projeto Chame a Frida. No final de semana a Polícia Civil de Minas Civil (PCMG) lançou oficialmente a ferramenta no município, durante cerimônia realizada no auditório da Vale. O Chame a Frida é uma assistente virtual criada para acolher, orientar e socorrer vítimas em situações de violência doméstica e familiar. O contato é realizado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que em Itabira atenderá pelo número (31) 99398-6100. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/itabira-passa-a-contar-com-projeto-chame-a-frida-para-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica/

Centro de Zoonoses vai virar hospital

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Sete Lagoas, é uma referência em Minas Gerais. Esta posição de destaque é fruto de uma política pública eficaz em prol da causa animal que recebe investimentos contínuos. É o caso da reforma e ampliação da unidade que, em pouco tempo, mudará de patamar para atender uma demanda ainda maior. A unidade é o ponto central de um trabalho assistencial que já realizou, por exemplo, mais de 8 mil castrações em apenas três anos. (Jornal Sete Dias – Sete Alagoas)

http://www.setedias.com.br/noticia/cidade/54/centro-de-controle-de-zoonoses-vai-virar-hospital-veterinario-municipal/30648

Hospital regional tem cronograma

O Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas, em breve irá atender cerca de 800 mil pessoas dos 51 municípios que fazem parte da macrorregião de saúde Centro-Sul do estado, entre eles Barbacena, São João del-Rei, Congonhas e Conselheiro Lafaiete. O processo de retomada segue em ritmo acelerado, com cerca de 25% da revisão dos projetos de engenharia já concluída. Após essa revisão, a execução da obra terá um prazo de um ano e quatro meses, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/28251/governo-de-minas-detalha-cronograma-para-entrega-do-hospital-regional-de-conselheiro-lafaiete

Divinópolis ganhará 462 novas residências

Três propostas apresentadas pela Prefeitura de Divinópolis foram selecionadas pelo Ministério das Cidades. Ao todo, Divinópolis será contemplada com 462 novas unidades habitacionais do programa federal "Minha Casa, Minha Vida", com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Este foi o anúncio da 1ª Seleção de Propostas para o Novo MCMV direcionada à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários-mínimos (ou R$ 2.640,00 em valores atuais) realizado pelo Governo Federal, explicou o Executivo. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://agora.com.vc/noticia/divinopolis-ganhara-462-novas-residencias