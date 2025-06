COLUNA MG

Busca pelo crédito rural cresce 14%

As contratações dos recursos do Plano Agrícola e Pecuário 2023/2024, ao longo dos primeiros três meses da safra, foram positivas em Minas Gerais. No período, a demanda pelos recursos do crédito rural em Minas cresceu 14%, chegando, assim, a um desembolso de R$ 20,06 bilhões entre julho e setembro. O crédito destinado aos produtores do Estado respondeu por 13% do volume liberado para o País, que já soma R$ 155,72 bilhões e supera em 18% o desembolsado em igual período da safra passada. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Conselho faz seminário em Teófilo Otoni

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), com o apoio do Sindicato dos Contabilistas do Nordeste Mineiro e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teófilo Otoni, realizou, no auditório da CDL, a última edição no interior do estado, do Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, o “CR[1]CMG mais perto de você”. O evento teve como objetivo promover o desenvolvimento pro[1]fissional da classe contábil, por meio de palestras sobre temas da área contábil. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Catas Altas da Noruega recebe sinalização

A Prefeitura de Catas Altas da Noruega, junto com o Circuito Villas e Fazendas, realizou a sinalização turística da rota no município. Com a iniciativa, pretende-se facilitar o acesso da população e dos turistas às atrações urbanas e rurais, impulsionando a economia dos municípios e das comunidades locais. A Rota Turística Villas e Fazendas é um importante projeto de integração das 12 cidades do Circuito, que se unem nesta rota de 270 km de extensão, contando com a instalação de 287 totens e 24 placas de sinalização, segmentados cores em cada trecho. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Lgbtqiapn+ terão centro em Uberaba

A Prefeitura de Uberaba inaugura o Centro de Referência em Saúde da População Lgbtqiapn+ em imóvel onde antes funcionava a UBS do bairro. Para receber as atividades do Cresp, o prédio passou por reforma, pintura e adequações estruturais. O acolhimento é porta aberta, ou seja, não precisa de agendamento. Lançado em janeiro como projeto-piloto, o Cresp conta com uma equipe multiprofissional formada por coordenador, psicólogos, clínico-geral, assistente social e enfermeiro responsáveis pelo acolhimento em saúde. Desde o fim do mês de janeiro, até agora, mais de 500 atendimentos já foram realizados. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Pouso Alegre faz programa de anistia

A Prefeitura de Pouso Alegre sancionou a lei que cria o Programa Municipal de Incentivo à Regularização Fiscal. Ele facilitará àquele que deve para a Prefeitura pagar suas dívidas, tornando a ter o nome limpo para conseguir crédito, empréstimos etc. O programa prevê descontos em juros e multas a todos os débitos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2022. Os devedores, pessoas físicas e jurídicas, poderão pagar seus débitos à vista ou parceladamente (em até 60x), para cada faixa há percentuais de descontos sobre os juros e multas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Sarau Literário em Varginha

Nesta quinta-feira, 9, a partir das 18h30, a Biblioteca Pública e o Museu Municipal de Varginha recebem a 5ª edição da Noite Mineira dos Museus e Bibliotecas, a última de 2023. A entrada é gratuita. Não é necessária a inscrição antecipada. Durante o evento, os participantes podem levar textos de própria autoria ou de escritores mineiros pelos quais tenham predileção, por meio da declamação de poesia e leitura de trechos de obras. A mediação do Sarau Literário será feita pelo músico e ator Tiago Pessoas. A proposta é reunir artistas, escritores, músicos e amantes da literatura locais para troca de experiências literárias. (O Debate Notícias – Varginha) https://www.odebatenoticias.com.br/post/sarau-liter%C3%A1rio-ser%C3%A1-a-pr%C3%B3xima-atra%C3%A7%C3%A3o-da-noite-mineira-dos-museus-e-bibliotecas

Equipe da UFJF é tricampeã em aerodesign

A equipe de aerodesign MicroRaptor, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, ficou em primeiro lugar na SAE Brasil em competição ocorrida no último final de semana, em São José dos Campos, em São Paulo. Além de lugar no pódio entre as mais de 80 equipes participantes, os universitários juiz-foranos receberam, ainda, menções honrosas por melhor apresentação oral e primeira missão completa da história da classe micro. Com as conquistas, os 35 participantes chegaram ao tricampeonato nacional da classe micro, uma vez que já haviam vencido também em 2020 e em 2022. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

