Pedágio Valadares-Rio começa dia 27

Os motoristas que passam pela BR-116 terão que ficar atentos com as novas praças de pedágios ao longo da rodovia. A EcoRioMinas anunciou que, a partir da meia-noite do dia 27 de outubro, iniciará a cobrança de tarifas nas praças de pedágio. A concessionária administra 726,9 km das rodovias BR-116, trecho entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro; e também as BRs 493 e 465, no Rio de Janeiro. Ao longo do percurso estarão em funcionamento 7 pedágios. Desses, 6 estão em Minas Gerais, na BR-116. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

IF abre processo seletivo

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) abriu, na última semana, as inscrições para o processo seletivo de 2024. São mais de 400 vagas destinadas aos campi de Uberlândia, entre cursos técnicos e de graduação. Os interessados podem acessar os editais e se inscreverem até o dia 9 de novembro. Candidatos que não tiverem acesso à internet podem comparecer a qualquer unidade do IFTM para fazer a inscrição, dentro do horário estabelecido nos editais. Para quem não pode arcar com os valores das taxas de inscrição, o IFTM conta com o Programa de Isenção da Taxa de Inscrição. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Vale continua sem proposta trabalhista

Os diretores do Metabase Itabira se reuniram mais uma vez com representantes da mineradora Vale para discutirem, em 3ª rodada de negociações, o acordo coletivo de trabalho dos funcionários. Mediado pelo Sindicato, o acordo visa “revisar” as condições de trabalho dos trabalhadores da empresa por meio de montagem de pauta onde são apresentadas as necessidades de cada lado. Desde a primeira negociação em 3 de outubro, a empresa não apresentou nenhuma proposta. (Itabira Notícias)

Secretarias participam de capacitação

Uma resposta ágil e eficiente diante de situações de emergência e calamidade pública é fundamental, salva vidas e pode até mesmo atenuar maiores impactos. Para isso, as equipes precisam estar preparadas, o que envolve constante aprendizagem e diálogo, tendo em vista a segurança e o bem-estar de todos. Com esse objetivo, foi realizada uma capacitação nos dias 9 e 10, na Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto para os servidores das secretarias de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Defesa Civil. Aproximadamente 54 servidores participaram dos dois dias da programação. (O Liberal – Ouro Preto)

IF Sul assina termo de cooperação

O IF Sul de Minas – Campus Muzambinho assinou o Termo de Cooperação Técnica com o Governo de Minas para o Registro do Sistema de Produção Cafeeira em Minas Gerais. O diretor-geral, Renato Aparecido de Souza, esteve no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, e firmou o termo com o Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Instituto Estadual do Patrimônio e Histórico de Minas Gerais (Iepha-MG). No início do IF Sul de Minas, quando ainda era denominado “Escola Agrotécnica”, já havia atividades ligadas à cafeicultura. (Folha Regional – Muzambinho)

Araguari com atendimentos expressivos

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Araguari divulgou para a população os números de atendimentos nas farmácias de Atenção Básica e de Componente Especializado. Segundo a prefeitura foram realizados 10.495 atendimentos na Farmácia de Atenção Básica e 1.130 na Farmácia de Componente Especializado. Ressalta-se que, a Farmácia de Componente Especializado funciona juntamente com a Farmácia Municipal Central, localizada na rua Doutor Afrânio, 187, Centro. Nela são distribuídos os remédios para tratamentos de maior complexidade e de alto custo. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Estação de Lafaiete recebe exposição

A Estação Ferroviária de Conselheiro Lafaiete se transformará em um palco vibrante de cores e emoções com a inauguração da exposição "Encontros e despedidas" neste domingo, 22, de outubro, a partir das 10h. O projeto Arte nas Estações, que já encantou os amantes da arte com três exposições do Museu Internacional de Arte Naïf, agora traz à luz o talento dos alunos das oficinas de pintura conduzidas pelo renomado artista visual Hélcio Queiroz. A exposição "Encontros e despedidas", aberta ao público neste domingo, reúne uma notável coleção de obras de diversos artistas locais (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)