COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Tráfico faz 500 apreensões na região

Entre 2022 e 2023, 468 animais silvestres objetos de tráfico foram apreendidos em Juiz de Fora. O número fica ainda maior quando se trata de todos os municípios da Zona da Mata Mineira. Segundo dados disponibilizados pela Polícia Militar do Meio Ambiente, foram registradas 885 apreensões até o dia 5 de outubro. O comércio ilegal de animais silvestres é o terceiro tráfico mais praticado no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas, conforme aponta a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Na Zona da Mata, o valor de multas aplicadas nesse período soma R$ 4.816.673,2; já em Juiz de Fora, foram R$ 1.371.604,88 em autuações. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/13-10-2023/trafico-de-animais-resulta-em-quase-500-apreensoes-na-regiao.html#goog_rewarded

Obra do viaduto concluída em 2024

Nessa quarta-feira, 11, o prefeito de Conselheiro Lafaiete, Mário Marcus, acompanhado pelo secretário de Obras Cláudio Quirino, realizou uma visita ao canteiro de obras do novo viaduto em construção no bairro Cachoeira. Este projeto visa aprimorar o fluxo de veículos na região e representa um marco no desenvolvimento da infraestrutura da cidade. A obra está sendo construída e financiada pela MRS Logística. A previsão é de que as obras sejam concluídas no próximo ano, o que promete uma transformação na vida dos moradores e na fluidez do tráfego local. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/32531-obra-viaduto-do-bairro-cachoeira-em-cl-tem-conclusao-prevista-para-o-proximo-ano

Araxá faz auditoria no transporte público

A Prefeitura de Araxá publicou edital de contratação de empresa que executará auditoria relativa à tarifa cobrada atualmente para a utilização do transporte público coletivo urbano. O objetivo é buscar por empresa que possui expertise de análise contábil, com comprovação de ter realizado análises de custo operacional e tarifário para obter maior eficiência na fiscalização do serviço prestado, abrangendo as obrigações contratuais, os balanços, bem como, as demonstrações contábeis e tarifárias da concessionária do serviço. Através desse estudo será possível averiguar se a tarifa cobrada atualmente é devida ou passível de alteração. (Jornal Correio de Araxá – Araxá) https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8530/prefeitura-de-araxa-publica-edital-para-contratacao-de-auditoria-sobre-a-tarifa-do-transporte-publico-coletivo-urbano

BH tem 24a edição do Restaurant Week

A 24a edição do Restaurant Week prossegue até o dia 19 de novembro em Belo Horizonte. 65 restaurantes de diversos estilos de culinária irão oferecer menus exclusivos com ingredientes nativos que valorizam a riqueza e a biodiversidade dos diferentes biomas presentes no Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. A cada menu vendido durante o festival, será estimulada a doação de R$ 2 para o Hospital da Baleia, referência em saúde no Estado de Minas Gerais, sem perder sua tradição na filantropia, abrangendo as modalidades de atendimento SUS, convênios e particular. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/restaurant-week-belo-horizonte/

Saae oferece desconto em Valadares

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), juntamente com a Prefeitura de Valadares, está oferecendo condições para a negociação de dívidas. De acordo com a administração municipal, o objetivo da ação é possibilitar aos contribuintes do município a quitação de débitos de natureza tributária e não tributária. A liberação para os pagamentos com desconto e parcelamento, então, acontecerá por meio dos Programas Especiais de Recuperação Fiscal (Perfis). Conforme explica a Prefeitura, a população tem até o dia 22 de dezembro para aderir à negociação. Estão inclusas nessas condições, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/saae-oferece-negociacao-de-dividas-com-desconto-de-ate-90/

Câmara entrega do Mérito Educacional

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre realizou Sessão Especial para a entrega da Medalha Professora Áurea Silveira Pereira – Mérito Educacional. A homenagem é uma forma de reconhecer profissionais ou instituições que contribuem para o desenvolvimento da educação no município. A Sessão Especial contou com o apoio do Conservatório Estadual de Música, com a apresentação dos músicos Daniele Vitoriano e Henrique Basílio, que além de receberem os convidados, executaram o Hino Nacional Brasileiro. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/10/06/camara-realiza-sessao-especial-para-a-entrega-do-merito-educacional/

Kits de irrigação beneficiam agricultores

Agricultores familiares de 15 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba receberam, pela primeira vez, kits de irrigação por gotejamento, por meio do programa Irriga Minas, executado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) . Com as entregas iniciadas neste mês na região, agricultores como Aparecido Donizete Gonçalves Borges, do município de Campina Verde, já planejam diversificar o cultivo, ampliando a renda familiar. A irrigação vai possibilitar a diversificação das hortaliças plantadas e facilitar o dia a dia do produtor, que não precisará mais regar os canteiros manualmente. (Folha de Sabará – Sabará) https://folhadesabara.com.br/noticia/27434/kits-de-irrigacao-distribuidos-pelo-governo-de-minas-beneficiam-agricultores-familiares-do-triangulo-e-alto-paranaiba