Captação de clientes, estratégias digitais e metas claras impulsionam o crescimento em um mercado cada vez mais competitivo.

Vender nunca foi tão desafiador para a indústria. O comportamento do comprador mudou — e muito. Segundo o Relatório de Experiência do Comprador B2B 2023, da 6sense, os compradores percorrem, em média, 70% da jornada de compra antes de entrar em contato com um fornecedor. Além disso, 84% das decisões são tomadas no primeiro contato, o que demonstra que grande parte das escolhas já foi feita antes mesmo de qualquer conversa com a equipe de vendas.

Ou seja: se sua marca não estiver presente no digital, ela simplesmente não existe para o mercado.

Ao mesmo tempo, até 60% da carteira de clientes das indústrias permanece inativa, segundo levantamentos do IEL Minas Gerais, com base nos diagnósticos do PROCOMPI. Um prejuízo silencioso, que compromete diretamente o crescimento e a competitividade do setor.

Soluções que transformam negócios

Para reverter esse cenário, o IEL Minas Gerais oferece duas soluções sob medida:

Vendas de Alto Desempenho

Sucesso Digital no Seu Negócio

Ambas fazem parte do novo ciclo do PROCOMPI — iniciativa da CNI, Sebrae e IEL, que já beneficiou mais de 8 mil empresas em todo o país.

Nova mentalidade comercial

Segundo Felipe Alvim, consultor em vendas de alto impacto, o projeto ajuda as indústrias a revisarem e fortalecerem suas estratégias comerciais, alinhando-se às novas realidades do mercado e às exigências de um consumidor cada vez mais conectado e exigente.

Felipe também reforça que vender mais exige mudança de atitude, organização interna, revisão de processos e adoção de tecnologias que aproximem o produto do consumidor.

“Quem quiser se manter relevante precisa sair de trás do balcão e se conectar de verdade com quem consome. As ferramentas estão aí: WhatsApp, redes sociais, CRM, inteligência comercial. Cabe às empresas aproveitarem esse novo momento para criar vínculo, gerar dados e vender com mais estratégia”, ressalta.

Resultados que comprovam

Veja alguns casos de sucesso de indústrias mineiras que passaram pela consultoria:

Indústria de alimentos: estruturou sua equipe comercial, implementou metas claras e técnicas de atendimento. Resultado: crescimento nas vendas e no desempenho.

Indústria de temperos: aplicou estratégias de merchandising visual e foco no ponto de venda. Resultado: crescimento de 14% no ticket médio em poucas semanas.

Cervejaria artesanal: descobriu que seus principais influenciadores eram os garçons. Criou campanhas de incentivo e abriu novos canais para eventos.

Destilaria mineira: com baixa presença digital, passou a usar ferramentas online e lançou novos sabores de gin, ganhando mercado e competitividade.

Destilaria no Sul de Minas: aumentou em 8% suas vendas online ao integrar, de forma estratégica, os ambientes físico e digital.

Esses são apenas alguns dos 19 casos de sucesso registrados em Minas Gerais. Os setores mais atendidos são: Alimentação e Bebidas, Panificação, Metalmecânico e Eletroeletrônico.

“A consultoria transformou nossa abordagem comercial. Hoje temos metas claras e uma equipe preparada para conduzir o cliente até a venda.” — Empresário participante

Sua próxima venda pode estar a um clique de distância — mas só se você estiver lá.

