FAEMG SENAR | Divulgação “Este programa do Sistema Faemg Senar ajudou a transformar a minha vida por completo. Recebi muito conhecimento e me tornei um profissional mais competente. Abriu portas para eu conseguir um trabalho melhor, em um lugar completamente diferente, com mais qualidade de vida e com minha família mais perto de mim”.

No mês de aniversário do Senar Minas, o depoimento do tratador de cavalos Bruno Virgilato representa milhares de histórias de vidas transformadas pelos cursos e programas oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Minas Gerais.

Bruno foi um dos 11 participantes do Programa de Formação por Competências em Equideocultura, promovido pelo Sistema Faemg Senar no município de Sete Lagoas. A proposta de um novo emprego surgiu enquanto ele ainda realizava a capacitação, que contou com 540 horas de formação — com módulos que abrangem desde noções básicas até gestão avançada — voltada à formação de profissionais capacitados para atuar na cadeia da equideocultura no Brasil.

“Na época, eu trabalhava em um haras em Pedro Leopoldo e me deslocava até Sete Lagoas para participar do programa. Durante as aulas, o proprietário de um haras entrou em contato com uma proposta de emprego, oferecendo melhor remuneração”, contou Bruno.

Ele concluiu o curso no fim de janeiro e, no mês seguinte, já se mudou com a esposa, Alessandra, e as três filhas para assumir a nova função no Haras Triângulo Mineiro, na cidade de Veríssimo.

No novo trabalho, Bruno é responsável pelos cuidados com 31 cavalos da raça Mangalarga Marchador.

“Aqui estou aplicando todo o conhecimento que adquiri no programa — desde o trato e o manejo sanitário até o processo de doma dos animais. O curso me ajudou a ter uma visão macro do dia a dia da propriedade”, explicou.

Para o futuro, Bruno deseja continuar se capacitando e já sonha em compartilhar seu aprendizado, contribuindo para a formação de outros profissionais.