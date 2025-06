AGÊNCIA MINEIRA BRASIL | Divulgação

Empresa cria empregos e fomenta o desenvolvimento sustentável no Vale do Jequitinhonha

Audiência pública reuniu cerca de mil moradores de Itinga e Araçuaí, evidenciando o sucesso dos programas de inclusão produtiva e educacional da Sigma Lithium na região. A empresa reforça seu papel como vetor de transformação social e econômica no Vale do Jequitinhonha.

Referência global na produção de lítio verde, a Sigma Lithium promoveu audiências públicas nos dias 9 e 10 de abril, em Itinga e Araçuaí. Os encontros reuniram aproximadamente mil moradores das duas cidades e foram uma oportunidade para esclarecer dúvidas e apresentar os resultados de iniciativas como o programa de microcrédito e ações socioeducacionais, que beneficiam milhares de famílias.

Com o avanço da mobilidade elétrica e das fontes renováveis de energia, o lítio se tornou um insumo estratégico. Impulsionado pela atuação da Sigma, o Brasil lidera a industrialização do óxido de lítio sustentável, por meio da produção do Lítio Verde Quíntuplo Zero — obtido com tecnologia de baixo custo e processo ambientalmente responsável.

A operação da Sigma posiciona o Brasil como referência mundial em sustentabilidade na cadeia do lítio, em contraste com países onde a extração é feita por garimpos ilegais, muitas vezes sob condições degradantes de trabalho.

Durante a audiência, Lígia Pinto, vice-presidente de Relações Institucionais e Comunicação da Sigma, reforçou o modelo de atuação da empresa: sem barragens de rejeitos, com reuso de 100% da água industrial (nível esgoto) e operação baseada em energia 100% renovável. A companhia também investe na preservação da biodiversidade da caatinga e realiza monitoramento ambiental contínuo.

Motor da economia regional:

1.700 empregos diretos, 18.000 indiretos e crescimento de 150% na arrecadação de impostos

Desde o início de suas atividades, a Sigma vem impulsionando o desenvolvimento regional. Já são 1.700 empregos diretos e 18.000 indiretos gerados, além da implantação de programas como o de microcrédito, que atendeu cerca de 2.000 famílias. Foram construídas 1.400 estruturas de irrigação, beneficiando mais de 7.000 famílias.

De acordo com Lígia Pinto, 85% dos colaboradores da Sigma são moradores da região. Em Araçuaí, a arrecadação com a CFEM foi multiplicada por 55 — sendo 82,5% desse montante originado da empresa. A arrecadação total do município cresceu 73%, alcançando R$ 36 milhões.

Educação que Transforma

O programa Educação que Transforma reformou escolas em Araçuaí e Itinga, implantou o ensino em tempo integral e promove oficinas culturais e esportivas no contraturno escolar. Também foram firmadas parcerias para a concessão de 300 bolsas no futuro SESI Araçuaí, previsto para 2026.

A empresa também apoia a Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo alfabetização e qualificação profissional.

Inclusão Produtiva Feminina:

Donas de Mim

Criado em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, o programa Donas de Mim já formou duas mil empreendedoras, com a meta de alcançar dez mil mulheres.

A artesã Lislene Cardoso, de Itinga, emocionou o público ao declarar:

“Hoje sou dona de mim. Meu trabalho é reconhecido até fora do Brasil.”

Valorização da cultura local

Warley Gomes, do coletivo Bruta Flor, destacou o apoio da Sigma à promoção da arte e cultura para mais de 300 jovens na região.

Reconhecimento institucional

Durante as audiências, o promotor de Justiça Rauali Kind destacou:

“É inegável o desenvolvimento econômico trazido pela empresa.”

Representantes do MAB também reconheceram o impacto positivo da Sigma, especialmente pela eliminação do uso de barragens de rejeitos em sua operação.

Sustentabilidade e bem-estar comunitário

A empresa apresentou seu Plano de Integração de Sustentabilidade, Desenvolvimento Comunitário e Infraestrutura, que inclui:

Revitalização do Córrego Piauí

Plantio de árvores nativas

Proteção de nascentes

Reforma de escolas, igrejas e espaços comunitários

Criação de áreas de lazer

As audiências contaram com a presença de representantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente e da consultoria Brandt, responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental das futuras ampliações da empresa.