FIEMG | Divulgação

Belo Horizonte se prepara para receber a 6ª edição do Imersão Indústria, o maior evento voltado ao setor produtivo em Minas Gerais. Nos dias 3 e 4 de abril, no BH Shopping, empresários, executivos e profissionais da indústria terão acesso a uma programação robusta, com mais de 50 horas de conteúdo estratégico, palestras com especialistas renomados, painéis e oportunidades de networking.

“A edição de 2025 reafirma o compromisso do evento em conectar os pontos entre conteúdo, networking e negócios, trazendo debates sobre inovação, gestão, transformação digital, economia e sustentabilidade”, destaca o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe. O líder empresarial, inclusive, vai fazer a abertura do evento, apresentando um panorama sobre os desafios e oportunidades da indústria no atual cenário econômico. Ele abordará as perspectivas para o desenvolvimento do setor, os impactos das reformas estruturais e as estratégias que Minas Gerais deve adotar para se manter competitiva no mercado global.

Programação de alto impacto

Além da abertura com Flávio Roscoe, o Imersão Indústria contará com palestras de nomes de peso em diversas áreas. Murilo Gun, professor de criatividade e precursor no ensino de inovação, compartilhará insights sobre pensamento criativo aplicado aos negócios, abordando como a criatividade pode ser uma ferramenta essencial para a solução de problemas e a inovação dentro das empresas.

Outro destaque será Luciana Nicola, sócia e diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco e membro do conselho administrativo do Pacto Global da ONU no Brasil, que trará reflexões sobre o papel das empresas na construção de um futuro mais sustentável.

Fábio Nudge, especialista em consciência digital, trará uma visão estratégica sobre os impactos da tecnologia no mundo corporativo, discutindo tendências emergentes em transformação digital e inteligência artificial aplicada aos negócios. Leandro Figueiredo, diretor de Negócios e Marketing do Grêmio, compartilhará lições sobre alta performance e mentalidade vencedora aplicadas ao mundo dos negócios, conectando estratégias do universo esportivo ao empresarial.

Outros nomes confirmados são Júlio Damião, presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Estado de Minas Gerais (IBEFMG), que abordará estratégias para uma gestão financeira eficiente, destacando os principais desafios e oportunidades no cenário econômico atual, e Lucia Simões Sebben, fundadora da Sebben RH. Ela vai debater os desafios da gestão de fatores de riscos psicossociais, trazendo estudos de caso e boas práticas para um ambiente corporativo mais saudável. Igor Espírito Santo Moreira, coordenador do FIEMG Lab, apresentará estratégias de sucesso empresarial e cases de startups que estão revolucionando a indústria.

Expansão e impacto do Imersão Indústria

Desde sua criação em 2022, o Imersão Indústria consolidou-se como um espaço essencial para troca de conhecimento, capacitação profissional e fortalecimento do ecossistema industrial. A última edição, realizada em outubro de 2024, teve mais de 5.300 inscrições, promoveu 56 horas de conteúdo entre palestras e painéis e contou com a participação de 132 palestrantes de diferentes setores econômicos. Para 2025, a expectativa é ampliar as possibilidades de conexão entre empresas, especialistas e profissionais do setor.

Com um novo local para sua realização, o BH Shopping, o evento vai oferecer uma experiência diferenciada aos participantes, proporcionando maior conforto, espaços exclusivos para debates e conexões de negócios. A localização estratégica também facilita a participação de profissionais de diferentes regiões do estado.

Os ingressos para o evento já estão à venda no site do evento.

Para mais informações e compra de ingressos, clique aqui

