CAAMG | Divulgação

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Caixa de Assistência da Advocacia Mineira (CAAMG) lança um episódio especial do Podcast Conexão Caixa, reunindo as quatro lideranças femininas da diretoria da CAAMG. Participam do bate-papo a Presidente da CAAMG, Ângela Botelho, e as Diretoras Institucionais Larissa Santiago, Michelly Siqueira e Roberta Pegorari.

Mais do que advogadas experientes, elas são mulheres que equilibram suas trajetórias profissionais com os desafios da vida familiar, da maternidade e do trabalho voluntário de gestão institucional na Caixa de Assistência da Advocacia. O episódio aborda as conquistas e desafios da mulher na advocacia, o papel das gestoras da CAAMG na valorização da classe e a importância da gestão feminina no Sistema OAB-MG.

A força da mulher na gestão da advocacia mineira

Primeira mulher a presidir a Caixa de Assistência da Advocacia Mineira, Ângela Botelho acumula 34 anos de experiência na advocacia e 24 anos de atuação dentro do Sistema OAB-MG. Ela reforça a importância da representatividade feminina e o compromisso da Caixa na valorização e fortalecimento da advocacia mineira. “Ser a primeira mulher a ocupar a presidência da CAAMG é uma grande responsabilidade e também um marco na minha história e também na advocacia mineira. Nossa caminhada será por 3 anos e estamos comprometidas com a advocacia, com a cidadania, com a sociedade. Somos o braço assistencial da OAB-MG e o momento é muito importante para acolher e fortalecer a classe, garantindo que a advocacia tenha condições de atuar com dignidade e respeito. ”

Ela também destaca o papel da família e trabalho voluntário na gestão institucional. “Antes de chegar na instituição nós somos família, temos escritórios, temos outros trabalhos e aqui, exercemos com muito compromisso e responsabilidade esse trabalho voluntário na gestão da Caixa de Assistência”.

Compromisso com o bem-estar da advocacia

Com quase 2 décadas de carreira na advocacia, Larissa Santiago foi presidente da Subseção de João Monlevade por três gestões e hoje integra a Diretoria Institucional da CAAMG. Ela reforça a importância do apoio da Caixa de Assistência para advogados e advogadas. “É uma alegria estar na diretoria da Caixa ao lado da Roberta, da Michelly e da Ângela. Todas nós temos histórias institucionais e de vida diferentes mas estamos unidas em um único propósito: promover a valorização da advocacia. Para estarmos nesse lugar nós abrimos mão ou nos reorganizamos de forma a equilibrar outras relações que nutrimos com família, filhos, escritórios. Todas nós temos escritórios, advogamos e acreditamos que a advocacia é aquilo que nos move. A advocacia exige muito de cada uma de nós, e a CAAMG tem a missão de proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Queremos que cada advogada e advogado se sinta acolhido e amparado.”

Defesa dos direitos e equidade de gênero

Com uma trajetória de 14 anos na advocacia, Michelly Siqueira também desempenha papel na política em seu 1º mandato como vereadora em Belo Horizonte. Para ela, a rede de apoio da família é essencial para dar conta da gestão institucional. “A gente dá conta por causa do apoio das nossas famílias. Também represento a advocacia como vereadora de BH. É desafiador, mas todas nós que acumulamos tantas funções damos conta de tudo. Nós damos conta de tudo que a gente se propõe a fazer. Estamos aqui para dar a advocacia o que ela precisa, e o que ela precisa de melhor é o nosso serviço voluntário de maneira eficiente, responsável e com dedicação.”

Ela também ressalta o seu compromisso na defesa dos direitos dos advogados com deficiência. “Na Câmara, tenho recebido muitos advogados para que a gente consiga fazer um trabalho alinhado para a defesa da advocacia mineira tanto como Diretora Institucional da CAAMG, quanto como vereadora, e é isso que a advocacia pode esperar de nós. Na Caixa temos benefícios especiais para a advocacia que tem um familiar com deficiência, e me orgulho de ter ajudado a conceber esse auxílio que apoia a família. Como vereadora tenho defendido os advogados com deficiência, são 14 anos de lutas e de defesa ininterrupta das pessoas com deficiência e seus familiares. Eu me orgulho muito dessa trajetória”.

O papel da gestão feminina na OAB-MG

Com 21 anos de experiência na advocacia, Roberta Pegorari é especialista em Direito do Trabalho e mantém um escritório em Uberaba com 5 sócias mulheres. Como Diretora Institucional da CAAMG acredita na competência da gestão feminina e também destaca a importância de formar mais gestores dentro do sistema OAB-MG. “Precisamos trazer a advocacia para dentro da OAB, formar mais gestores em Subseções, em diretorias de regionalização e dentro da Seccional. São várias atividades e demandamos muitas pessoas capacitadas para fortalecer nossa instituição. Hoje, quase 52% da advocacia é feminina, mas ainda temos um longo caminho para garantir uma representatividade proporcional na gestão.”

O episódio especial do Podcast Conexão Caixa já está disponível nas redes sociais da CAAMG. Não perca essa conversa inspiradora sobre liderança, desafios e conquistas femininas na advocacia mineira!

YouTube: https://www.youtube.com/c/CAAMGOAB

Acesse no Spotify da Rádio CAAMG