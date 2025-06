FAEMG SENAR | Divulgação

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) desenvolvido pelo Sistema Faemg Senar junto aos produtores rurais é reconhecido nacionalmente por promover a transformação do campo e fortalecer a agropecuária mineira. O programa representa um marco para muitos homens e mulheres do campo, como o casal Marilene e Júnior dos Santos, de Padre Paraíso, que conquistou o primeiro lugar no Prêmio ATeG 2024 - categoria Olericultura, dado pelo Sistema CNA. Eles produzem hortaliças e, com o ATeG, a renda da família aumentou 1.183,33%.

Com o apoio do técnico Ladislau Soares, o casal superou desafios para utilizar adequadamente os insumos e fazer a correção do solo. Os filhos de Marilene participam ativamente das atividades diárias, fortalecendo a sucessão e garantindo a continuidade do negócio familiar. Nesta semana, o casal recebeu, em sua propriedade, um monocultivador e uma antena para acesso à internet, com a assinatura de um ano.

“Com o ATeG, a gente conseguiu transformar a nossa realidade. O técnico de campo nos trouxe novas tecnologias, análise do solo, sementes. Assim conseguimos produzir com mais qualidade. E pretendemos melhorar ainda mais”, contou Marilene.

A entrega dos equipamentos foi realizada pelo superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, e pelo presidente do SPR de Padre Paraíso, Emerson Ramalho. “Este prêmio mostra o reconhecimento do pequeno produtor para o agronegócio mineiro”, enfatizou o presidente do SPR.

“Marilene e Júnior receberam um reconhecimento nacional e os parabenizamos pelo exemplo, não só para os produtores de Padre Paraíso, mas para todos de Minas”, destacou Celso.

Também acompanharam a entrega o gerente regional do Sistema, Luiz Rodolfo Quaresma, além dos presidentes de SPRs da região: Antônio Jefferson Soares Goncalves (Jacinto), também vice-presidente da Faemg; André Nunes Costa (Carlos Chagas), presidente da Asprovales; e Dalton Gonçalves Pinto (Malacacheta).

A propriedade de Marilene faz parte dos cinco grupos já atendidos pelo Programa ATeG em parceria com o SPR de Padre Paraíso, sendo três de bovinocultura de leite, um de olericultura e um de cafeicultura. Atualmente, estão em andamento no município uma turma de bovinocultura de leite e outra de cafeicultura.

Programa ATeG

O programa acumula excelentes resultados no que se refere à gestão do negócio, adoção de boas práticas produtivas, aumento da produção, incentivo à sucessão familiar e melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres do campo. “Começamos o ATeG em 2016 com 600 produtores em Minas. Hoje atendemos em média 21.500 por ano e esperamos aumentar esse número”, disse o gerente de ATeG, Wender Guedes.

Mais de 43 mil produtores já foram atendidos pelo programa em Minas Gerais em 13 cadeias produtivas: Agroindústria (Derivados lácteos, cana-de-açúcar, carnes e embutidos), Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Caprinocultura, Cafeicultura, Fruticultura, Grãos, Olericultura, Ovinocultura, Piscicultura e Silvicultura.