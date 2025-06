CAAMG | Divulgação

A CAAMG e a OAB-MG iniciaram na última segunda-feira (24/02) a Mentoria de Gestores 2025 com a Master Class Liderança Institucional e Motivação. No encontro, em formato online, a iniciativa idealizada e conduzida pela Presidente da CAAMG Ângela Botelho, contou com a abertura do Presidente Gustavo Chalfun, que destacou o pioneirismo da iniciativa e deu boas-vindas aos participantes. Trata-se é uma capacitação continuada dividida em 3 módulos, inicialmente voltada para diretores da OAB-MG e da CAAMG, assessores e presidentes das subseções cujo objetivo é fortalecer as lideranças além contribuir para que estejam muito bem preparadas para os desafios institucionais, alinhados com a missão, visão e valores do Sistema OAB-MG.

A construção de uma advocacia forte começa com liderança, visão e atitude. Com esse propósito, a Presidente da CAAMG, Ângela Botelho, idealizou a Mentoria de Gestores, um projeto inovador voltado ao fortalecimento das habilidades de liderança e motivação dos profissionais da advocacia mineira. Durante a Mentoria Botelho também reforçou a importância da postura ética, da comunicação assertiva e da imagem institucional fortalecida.

Em um segundo momento, a Master Class contou com a participação do professor Rafael Novais, responsável pelo módulo 2 que abordara ‘liderança institucional e motivação’, ele falou brevemente sobre o papel do líder.

A Master Class seguiu com muitas interações e comentários, como a do presidente da Subseção de Uberlândia, Luciano, que destacou a relevância de se preparar as lideranças do Sistema OAB-MG: “Os ensinamentos ministrados no curso serão fundamentais para fortalecer nossa atuação. A liderança exige preparo, e esta capacitação nos ajudará a desenvolver uma visão mais ampla do sistema.”

Alexandra, presidente da Subseção de Monte Carmelo, reforçou a importância desse aprendizado, especialmente para quem assume a presidência de uma subseção pela primeira vez: “Todo aprendizado é valioso para ampliar nosso conhecimento. É essencial enriquecer nossa formação e entender que pertencemos a essa instituição. Não estamos sozinhos em nenhuma demanda.”

Estrutura da formação

Além da aula inaugural, a Master Class foi estruturada nos módulos: 2) Liderança institucional e motivação (que será ministrada online no dia 26/02) e 3) Mídia Training (treinamento de mídia) e Gestão de Imagem – 10/03

Cada módulo foi cuidadosamente elaborado por uma equipe do Sistema OAB-MG, com base em trocas de ideias entre a diretoria da OAB-MG, a CAAMG e alguns presidentes de subseções. Ela oferecerá não apenas conteúdos teóricos, mas também informações práticas que auxiliarão os dirigentes a aprimorar sua comunicação, tomada de decisão e gestão institucional. A cada módulo o curso será gravado e disponibilizado para aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, garantindo que todos tenham acesso ao conteúdo. A capacitação gratuita representa uma oportunidade única para os dirigentes da advocacia mineira aprenderem a liderar com mais segurança, melhorar sua comunicação e fortalecer sua atuação dentro da instituição. Os participantes também receberão materiais complementares, no formato digital incluindo o Código de Conduta e Manual de Postura para Advogados Gestores.

A Mentoria de Gestores 2025 reafirma o compromisso da OAB-MG e CAAMG com a qualificação de seus dirigentes, promovendo um ambiente institucional mais sólido, representativo e alinhado aos princípios da OAB-MG gestão 2025-2027.