AMM | Reprodução

O secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, tem sido um dos principais defensores do trabalho realizado pelo presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Dr. Marcos Vinicius. Em eventos promovidos pela AMM, como a Imersão Governança 4.0 e o AMM nas Macros, Aro tem ressaltado publicamente a gestão competente e o papel fundamental do presidente na articulação entre os municípios e o governo do Estado.

Há menos de um mês, durante o evento “AMM nas Macros” em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Aro destacou a importância da AMM como canal de interlocução entre as prefeituras e o Estado.

“Estamos aqui conversando com prefeitos e gestores públicos sobre os desafios deste novo mandato. É uma oportunidade para apresentar políticas públicas que fortaleçam a gestão municipal, sempre em parceria com o governo do Estado e os liberais. Nesse contexto, a AMM, sob a liderança do Dr. Marcos Vinicius, tem sido essencial, auxiliando os gestores a alcançarem resultados práticos para a população”, afirmou o secretário.

O secretário também elogiou a maestria e a excelência do trabalho desenvolvido pelo presidente da associação. “Meus parabéns ao Dr. Marcos Vinicius, que tem feito um trabalho excepcional à frente da AMM, mostrando como é o papel de um verdadeiro líder”, completou.

O presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius, ressaltou a importância de ter uma figura municipalista do porte de Marcelo Aro como parceiro da associação. “Ter o secretário Marcelo Aro como aliado da AMM foi fundamental para os bons resultados que alcançamos nos últimos dois anos. Sua atuação como municipalista nato e sua dedicação aos municípios mineiros têm contribuído significativamente para o fortalecimento da gestão pública em Minas Gerais”, afirmou.

Posse de Marcelo Aro e presença de Marcos Vinicius

Na última quinta-feira (20/02), o presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius, participou da solenidade de posse do secretário Marcelo Aro no Palácio da Liberdade. Aro assumiu a Secretaria de Estado de Governo (Segov), pasta responsável por assistir o governador na coordenação e articulação política, nas relações federativas e com a sociedade civil, visando o funcionamento eficiente e integrado do poder executivo.

Marcos Vinicius fez parte do dispositivo de autoridades que prestigiaram a cerimônia e destacou a importância do trabalho de Marcelo Aro para Minas Gerais.

“Ressalto a importância do secretário Marcelo Aro para o nosso Estado. Ele é um parceiro da AMM, dos municípios e um municipalista nato. Parabenizo o secretário pelo excelente trabalho à frente da Casa Civil e tenho certeza de que será um exímio gestor na Secretaria de Governo”, afirmou o presidente da AMM.

Parceria consolidada em prol dos municípios

A relação entre Marcelo Aro e a AMM é marcada por uma parceria sólida e produtiva. Desde o início do segundo mandato do governador Romeu Zema, quando assumiu a Casa Civil, Aro tem atuado como um aliado estratégico da AMM, sempre destacando o trabalho do presidente Marcos Vinicius como um exemplo de boa gestão e liderança.

“Não foi uma, duas ou três vezes que peguei o telefone e liguei para o presidente Marcos Vinicius para que ele nos ajudasse a construir consenso entre os prefeitos. Estou aqui para testemunhar o trabalho bem feito que ele tem realizado”, declarou Aro em ocasiões anteriores, reforçando a confiança e o respeito mútuo que caracterizam essa parceria.

A atuação de Marcelo Aro e Dr. Marcos Vinicius tem sido fundamental para o fortalecimento dos municípios mineiros, com foco na promoção de políticas públicas que atendam às demandas da população e no aprimoramento da gestão municipal.