FAEMG SENAR | Reprodução

Com a chegada do Carnaval, cresce a busca por experiências mais tranquilas e em contato com a natureza, longe da agitação dos grandes centros urbanos. O turismo rural tem se consolidado como uma excelente opção, proporcionando imersão na cultura local e no dia a dia do campo.

Em Minas Gerais, o setor tem se fortalecido com iniciativas de qualificação profissional, como o Programa de Agente de Turismo Rural, promovido pelo Sistema Faemg Senar. O curso capacita profissionais para desenvolver roteiros que destacam cultura, gastronomia e tradições regionais, impulsionando o turismo como alternativa socioeconômica sustentável.

“A qualificação no turismo rural fortalece a economia local, gera oportunidades de emprego e valoriza a cultura do campo. No Carnaval, essa modalidade se destaca como opção para quem busca tranquilidade e autenticidade, promovendo experiências enriquecedoras para os visitantes e benefícios para as comunidades”, afirma Marília Saraiva, analista técnica de Formação Profissional Rural do Sistema Faemg Senar. Nos últimos 10 anos, a instituição capacitou cerca de 6 mil pessoas no Programa de Agente de Turismo Rural e outros cursos formais na área de turismo.

Roteiros em Destaque

No Sul de Minas, o município de Pratápolis se destaca com o roteiro “Caminho das Frutas”, que inclui visitas a parreirais e fazendas para degustação de uvas, maracujás e produtos artesanais. Outra opção é o percurso “Sabores de Pratápolis”, que une natureza e gastronomia típica da região.

Em Poços de Caldas, roteiros foram desenvolvidos a partir do programa Agente de Turismo Rural. O “Caldas Milagrosas” oferece visitas a uma fábrica de farinha de milho, ao balneário com águas sulfurosas e a belas cachoeiras, além de experiências gastronômicas e artesanais. O passeio “Sabores e Saberes” inclui degustação de vinhos em parreirais, visita ao Pico do Gavião – um dos melhores locais para a prática de voo livre – e imersão na cultura da produção de azeite em olivais da região.

Na Zona da Mata, Juiz de Fora e Belmiro Braga contam com a “Rota dos Sentidos”, que proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer a produção de queijos artesanais e desvendar os segredos das abelhas em um meliponário, com direito à degustação de mel fresco, e experiências com óleos essenciais.

“A minha fonte de renda hoje vem do turismo rural. Há uns dois anos aproximadamente criamos a Rota dos Sentidos, depois do programa Agente de Turismo Rural do Senar Minas, e recebemos cerca de 300 pessoas por final de semana. Estamos nos preparando para receber turistas nesse Carnaval, com expectativa para cerca de 2500 pessoas ao longo dos quatro dias”, explicou o agente de turismo rural Alex Ferreira, de Juiz de Fora.