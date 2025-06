Imagem: CNA Brasil | Divulgação

O Sistema Faemg Senar segue firme no seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do meio rural. Por meio da plataforma Senar Play, projeto do Senar Central, estão abertas as matrículas para mais de 220 cursos gratuitos para produtores e trabalhadores rurais, incluindo 32 lançamentos. A plataforma oferece opções tanto para iniciantes quanto para aqueles que buscam aperfeiçoamento, com cursos nas áreas de agricultura, pecuária, meio ambiente, saúde e bem-estar.

Os temas vão desde práticas agrícolas até gestão e saúde no campo, entregando certificado de conclusão para todos os cursos. Entre os mais procurados estão Excel Básico e Intermediário, Auxiliar em Saúde Animal, Administração Financeira e Orçamentária, Materiais e Estoques, Informática e Internet Básico, Drones: conceitos, legislação e operação. A plataforma conta também com cartilhas como "Intensificação do Sistema de Cria na Bovinocultura de Corte" e "Produção de Queijos Artesanais".

Com foco em transformar a realidade no campo, o Sistema Faemg Senar tem atuado ativamente na promoção de um ambiente de aprendizagem contínua, essencial para o desenvolvimento sustentável e a inovação no agronegócio. Com um alcance crescente e uma oferta diversificada, o Senar Play é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam melhorar suas habilidades e potencializar a produção rural, garantindo que o agronegócio mineiro continue sendo referência em qualidade e sustentabilidade.

O Senar Play vem conquistando produtores e trabalhadores rurais ao facilitar o acesso ao conhecimento de forma prática e flexível. A plataforma oferece vídeos, podcasts, mapas mentais, infográficos e apostilas em PDF, com legendas e intérpretes de Libras. Ao todo são mais de 200 professores produzindo conteúdos relevantes para os mais 2,3 milhões de alunos matriculados em todo o país, somando mais de 37 milhões de horas de capacitação. Somente em Minas Gerais, são 77.397 pessoas matriculadas.

“Não há substituto para o conhecimento. É um investimento para toda a vida. O Sistema Faemg Senar Minas está pronto para disponibilizar ao homem e à mulher do campo mais conhecimento por meio de cursos de educação a distância totalmente gratuitos. Na sua fazenda, em casa ou em qualquer horário, é possível se capacitar, agregando valor ao negócio ou ampliando habilidades para o mercado de trabalho rural”, afirma o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

As matrículas podem ser feitas tanto pelo site (ead.senar.org.br) quanto pelo aplicativo disponível para Android e iOS.

Democratização do acesso ao conhecimento

O Senar Play é um aliado à plataforma EAD SENAR MINAS, do Sistema Faemg Senar, que, no último ano, contou com 5.495 acessos, sendo os cursos mais procurados de Formação Profissional Rural: Tratamento de Dejetos Animais e Polpa de Fruta. “A Educação a Distância (EAD) oferece uma oportunidade única de acessar conhecimento especializado sem a necessidade de deslocamento, algo fundamental para quem vive em áreas distantes dos grandes centros urbanos. É uma ferramenta essencial para melhorar a produtividade e a sustentabilidade dos negócios rurais”, ressalta a coordenadora pedagógica do Sistema Faemg Senar, Cristiane Trigueiro.