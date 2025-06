Foto: AMM | Divulgação

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Dr. Marcos Vinicius, propôs, na manhã desta terça-feira (28), a formação de um consórcio da Defesa Civil no Vale do Aço. “Se fizermos um consórcio, trabalharemos de maneira preventiva, com uma equipe robusta para fazer o planejamento do que a gente precisa no dia a dia. Quando tiver algum desastre, estaremos aptos e prontos para atender aos municípios deste consórcio”, afirma. O anúncio foi feito durante solenidade de abertura do AMM nas Macros, evento de capacitação de servidores municipais promovido pela AMM, em Ipatinga.

“A gente vem enfrentando esses fenômenos climáticos há alguns anos. As chuvas desabrigaram famílias em Antônio Dias, Timóteo e uma tragédia ainda maior em Ipatinga e Santana do Paraíso ceifou vidas. Vimos a necessidade de consorciarmos todos os municípios do Vale do Aço com uma Defesa Civil robusta. A forma mais eficaz de trabalhar as políticas públicas é por meio dos consórcios. A união entre todos é que dá resultado. Então, a AMM traz soluções ao dia a dia dos municípios”, reforça o presidente da AMM.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, ressalta que a criação do consórcio pode auxiliar muito os gestores públicos. “Tudo o que a gente faz por meio de um consórcio, faz em larga escala e, consequentemente, tem custo menor daquela operação, além de ter mais eficiência”, reforça o gestor.

A mesma opinião é compartilhada pelo prefeito de Rio Piracicaba, Augusto Silva, ao falar que a criação do consórcio é uma forma de apoiar os prefeitos com respostas rápidas, uma vez que a maior parte dos municípios do Vale do Rio Doce são populações ribeirinhas, então, há o risco de acontecer incidentes.

AMM nas Macros

Nesta semana, o Vale do Jequitinhonha/Mucuri e o Vale do Rio Doce recebem o AMM nas Macros, evento de capacitação de servidores municipais realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Os eventos são realizados em Ipatinga, no dia 28 de janeiro, e em Teófilo Otoni, no dia 30 de janeiro, ambos das 8h às 17h. O público-alvo do AMM nas Macros são prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e demais gestores, que receberão orientações estratégicas para a implementação de políticas públicas de forma eficaz.

Em Ipatinga, o encontro acontece na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) – Vale do Aço, na Avenida Pedro Linhares Gomes, nº 5.431; enquanto em Teófilo Otoni o evento será na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Avenida Dr. Luis Boali Pôrto Salman, nº 1.370.

“Com o sucesso da edição anterior, o AMM nas Macros se consolida como uma iniciativa essencial para promover avanços na gestão pública municipal em Minas Gerais, contribuindo para uma administração mais eficiente e integrada. Este é um momento único para fomentar a troca de experiências e fortalecer a governança local”, destaca Dr. Marcos Vinicius.

SERVIÇO:

Informações para a imprensa: Tatiana Moraes | 31 98811.6769