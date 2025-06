Faleceu na manhã desta sexta-feira (10), aos 81 anos, em Belo Horizonte, o ex-prefeito de Cristais e ex-presidente da Alago (Associação dos Municípios do Lago de Furnas), professor Djalma Francisco Carvalho.

O professor Djalma era natural de Cristais e foi prefeito de sua cidade natal por dois mandatos.

Antes de atuar no executivo, foi professor na Escola de Engenharia da UFMG, trabalhou também no CEFET/MG e na PUC Minas. Aposentado do magistério, dedicou-se à vida pública.

Em nota de pesar, a Alago lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente, expressando sua eterna gratidão por seu legado à frente da entidade, sempre comprometido com o desenvolvimento e o fortalecimento da área de atuação da Alago.

Djalma Carvalho será sepultado em Cristais. Os detalhes sobre o início do velório e sepultamento ainda não foram informados.

Nota de Pesar da Alago:

“A Alago, por sua diretoria e municípios associados, lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente professor Djalma Francisco Carvalho, ex-prefeito de Cristais, cuja trajetória profissional marcou a UFMG, Cefet-MG e PUC Minas.

Expressamos nossa eterna gratidão por seu legado enquanto dirigente da Alago, sempre comprometido com o desenvolvimento e fortalecimento de nossa região.

Transmitimos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. Que seu exemplo continue a inspirar a todos nós“.

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/morre-o-ex-presidentee-da-alago-prof-djalma-francisco-carvalho/