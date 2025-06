Fecomércio MG / Divulgação

Por iniciativa da Fecomércio MG junto aos deputados, será votado amanhã, 26/11, a partir das 11h, na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária (CFFO), Projeto de Lei que permitirá o parcelamento do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Veículos Automotores (IPVA) em quatro vezes, com a primeira parcela vencendo em fevereiro.

“Será melhor para todos os mineiros que pagam IPVA este parcelamento maior”, Nadim Donato, presidente da Fecomércio MG.

Para os interessados no pagamento à vista, o IPVA poderá ser quitado em janeiro, com desconto a ser definido pelo Governo. Atualmente, Minas Gerais permite o parcelamento do IPVA, mas a primeira parcela deve ser paga em janeiro.

Com o deslocamento do pagamento da primeira parcela do IPVA para fevereiro, consumidores, comerciantes e governo devem obter vantagens. Para os consumidores, as despesas do começo do ano ficam menos pesadas com o parcelamento, já o comércio consegue reverter a tradicional queda nas vendas de janeiro quando os clientes ficam sobrecarregados com as contas a pagar.

Para o Governo, conforme aponta estudo realizado pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio, a previsão é de queda significativa da inadimplência e aumento da arrecadação.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

