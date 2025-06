A pesquisa Expectativa de Vendas – Dia das Crianças 2024 -, realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG, mostra que a data impacta as vendas de 44,6% das empresas do comércio varejista do estado. Brinquedos, roupas, balas, doces e bebidas devem ser os itens mais procurados pelos consumidores conforme os entrevistados e o valor dos presentes deverá ficar entre 70 e 100 reais.

Para a comemoração do Dia das Crianças, que cai em dia de sábado neste ano, os comerciantes mineiros estão animados, sendo que 18,4% deles acreditam que as vendas vão superar as do ano passado. O otimismo e a expectativa com a data motivam 45,2% a apostarem em desempenho melhor em 2024.

Para outros 31,5% dos que esperam melhores vendas, o aquecimento do comércio dará respaldo ao maior faturamento assim como 27,4% apostam no valor afetivo da data. O percentual de comerciantes mineiros que consideram que as vendas do Dia das Crianças serão piores neste ano foi de 10,3%, patamar inferior ao observado em 2023. Os três principais motivos indicados para piora das vendas foram, nesta ordem: queda do comércio, crise econômica e governo atual.

A pesquisa verificou que, entre 56,1% das empresas que esperam resultados melhores, as vendas devem aumentar em até 30%. Já para aquelas que têm expectativas de piora nas vendas, 58,6% acreditam que elas devem variar de até 30% do habitual. Cartão de crédito à vista e parcelado e pix deverão ser as principais modalidades de pagamento.

Os empresários, que venderão de forma presencial majoritariamente (66,3%), sinalizaram que vão apostar em incentivos aos consumidores para que eles comprem presentes. Assim, 39,6% farão promoções e liquidações, 32,6%, propaganda e 13,4% vão recorrer ao marketing digital. Conforme 63,1% dos comerciantes, os estoques estão prontos para receber a clientela.

Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, destaca que o período que abrange o Dia das Crianças é muito importante não só para o setor do comércio, mas também para o setor de serviços. “As expectativas dos empresários do comércio para o Dia das Crianças são boas. Além de ser uma oportunidade de aumentar as vendas, este período pode ser estratégico para o empresariado se aproximar dos seus clientes. Acrescido a isso, a data, comemorada em outubro, marca o início das vendas de final de ano, período em que tradicionalmente as famílias têm maior propensão a gastar e maior disponibilidade de renda”, explica Martins.

A pesquisa Expectativa de Vendas – Dia das Crianças 2024 foi realizada entre os dias 19 de setembro e 25 de setembro de 2023. Foram avaliadas 407 empresas, sendo pelo menos 39 em cada região de planejamento (Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, Zona da Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo). A amostra avaliada perfaz uma margem de erro da ordem de 5,0%, a um intervalo de confiança de 95%.

