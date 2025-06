Nesta terça-feira, 17/09, o Sesc Palladium será palco da primeira edição do CONTARH – Unidos por um futuro melhor, um evento gratuito que reunirá líderes, gestores de RH, contabilistas, empresários e demais profissionais do setor para discutir os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho em constante transformação.

Em um mundo profissional cada vez mais competitivo e em constante mudança, estar atualizado e conectado com as principais tendências do mercado é fundamental para o sucesso. O CONTARH surge como a plataforma ideal para quem busca conhecimento, networking e novas oportunidades de negócios. Com mais de 12 palestrantes e 4 painéis temáticos, a programação abordará temas como relações sindicais, futuro do trabalho na era digital, pejotização, diversidade, gestão de pessoas, saúde e segurança. A palestra magna, com o renomado historiador Leandro Karnal, promete encerrar o evento com chave de ouro, trazendo reflexões sobre o cenário atual e as perspectivas para o futuro.

Destaques da programação:

Abertura: Nadim Donato (Presidente do Sistema Fecomércio MG), Daniel Coêlho (Presidente da Fenacon) e Eliane Ramos Vasconcellos Paes (Presidente do conselho deliberativo da ABRH) farão a abertura do evento.

Painéis: Discussões sobre temas relevantes como relações sindicais, futuro do trabalho na era digital, pejotização, diversidade e gestão de pessoas.

Palestra magna: Leandro Karnal trará uma visão única sobre o cenário atual e as perspectivas para o futuro.

Sobre o CONTARH

O CONTARH está na sua 1ª edição e é um evento promovido pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac com o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-MG), Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG), Federação Nacional das Empresas de Serviços e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON), Sistema Fenacon (SESCON-MG), Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais (FECON-MG) e Sines Contábil e tem o objetivo de promover o desenvolvimento de líderes e gestores, oferecendo conhecimento e ferramentas para uma gestão empresarial mais eficiente e competitiva.

Programação:

13h às 13h30 – Credenciamento

13h30 às 14h - Abertura

Convidados: Nadim Donato (Presidente do Sistema Fecomércio MG, Daniel Coêlho (Presidente da Fenacon), Eliane Ramos Vasconcellos Paes (Presidente do Conselho Deliberativo da ABRH) Convidados: Nadim Donato (Presidente do Sistema Fecomércio MG, Daniel Coêlho (Presidente da Fenacon), Eliane Ramos Vasconcellos Paes (Presidente do Conselho Deliberativo da ABRH)

14h às 15h15 - 1º Painel:

Convidados: Nadim Donato (Presidente do Sistema Fecomércio MG), Ricardo Patah (Sindicatos dos Comerciários de SP), Ricardo Gomes (C&A), Ivo Dall'Aqua Júnior (diretor da CNC e Presidente Executivo na Fecomércio SP) Relações Sindicais no BrasilConvidados: Nadim Donato (Presidente do Sistema Fecomércio MG), Ricardo Patah (Sindicatos dos Comerciários de SP), Ricardo Gomes (C&A), Ivo Dall'Aqua Júnior (diretor da CNC e Presidente Executivo na Fecomércio SP)

15h15 às 16h30 - 2º Painel:

Convidados: Otávio Calvet (Juiz do Trabalho do TRT/RJ), Thiago Moraes Raso (Auditor Fiscal do Trabalho) A pejotização e o futuro do trabalho na Era DigitalConvidados: Otávio Calvet (Juiz do Trabalho do TRT/RJ), Thiago Moraes Raso (Auditor Fiscal do Trabalho)

16h30 às 17:45 - 3º Painel:

Convidados: Sebastião Geraldo de Oliveira (Desembargador e 1º Vice-Presidente do TRT/MG), Grazi Mendes, Carla Cristina de Paula Gomes (1ª Vara do trabalho de Sete Lagoas) Diversidade e gestão de pessoas, saúde e segurançaConvidados: Sebastião Geraldo de Oliveira (Desembargador e 1º Vice-Presidente do TRT/MG), Grazi Mendes, Carla Cristina de Paula Gomes (1ª Vara do trabalho de Sete Lagoas)

17h45 às 18h45 - Palestra Magna com Leandro Karnal

18h45 - Encerramento

Palestrantes:

Nadim Donato: Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Daniel Coêlho: Presidente da Fenacon.

Ricardo Patah: Presidente da União Geral dos Trabalhadores - Sindicato dos Comerciários de SP.

Eliane Ramos: Presidente do Conselho Deliberativo da ABRH.

Ivo Dall'Aqua Júnior: Diretor na CNC e Presidente do Executivo na Fecomércio SP.

Ricardo Gomes: Gerente de Relações Sindicais na C&A.

Thiago Raso: Auditor Fiscal do Trabalho - Ministério do Trabalho

Sebastião Geraldo: Desembargador e 1º Vice-Presidente do TRT/MG da 3ª Região

Grazi Mendes: Palestrante convidada.

Otávio Calvet: Juiz do Trabalho no TRT/RJ.

Carla Cristina: Membro do Grupo de Trabalho do TST para elaboração do Protocolo de Atuação com Perspectivas Antidiscriminatória - 1ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site: contarh.rds.land/contarh-2024

Sobre o Sistema Fecomércio MG

O Sistema Fecomércio MG, formado pela Fecomércio, Sesc, Senac e a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tem o objetivo de promover o comércio mineiro e contribuir, principalmente, com o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais através da promoção da saúde, educação, cultura, do esporte, lazer e social. Além de oferecer apoio ao setor por meio de consultorias, benefícios, produtos e serviços especializados.



Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos, fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Serviço:

Credenciamento / Contato:

Assessoria de Imprensa Fecomércio MG:

Wagner Liberato / Elionice Silva

Tel./WhatsApp: 31 9 8456-6508 / 31 9 96782901

e-mail: imprensa@fecomerciomg.org.br