A maior rede de livrarias físicas do Brasil, a mineira Leitura, 118 lojas, com o apoio da Fecomércio MG, decidiu partir para um inovador processo de busca ativa de colaboradores. Durante todo o dia desta terça-feira, 13/08, na sede da Fecomércio, no centro de Belo Horizonte, a equipe de recursos humanos da empresa recebe candidatos que chegam respondendo a anúncios de emprego divulgados nas redes sociais e em emissora de rádio. A partir de amanhã, quarta, os candidatos interessados poderão enviar os currículos para a empresa pelo e-mail: taniarh@leitura.com.br.

São em torno de 30 vagas imediatas, definitivas, para lojas de shopping de BH e Contagem que já podem fazer parte do contingente de postos de trabalho da livraria para a temporada de final de ano. As funções são de atendentes, assistentes e auxiliares de loja, com jornada de 6X1, e horário das 13h40 às 22h com uma folga fixa semanal. Além desta folga, trabalha-se dois domingos e há folga no terceiro, conforme estabelece a legislação. Todas as vagas são para lojas da Leitura localizadas em shoppings.

“Temos que inovar, buscar novas formas de recrutamento e seleção de pessoal para preencher as vagas existentes”, explica Tânia Mara de Faria Maia, Gerente de Recursos Humanos da Leitura. A ação, que vai durar uma semana inteira, é um verdadeiro mutirão para atrair os candidatos que as lojas demandam. A localização da Fecomércio MG, no centro da cidade, facilitando o acesso dos candidatos, assim como o anúncio massivo em redes sociais e rádio, faz parte da estratégia de recrutamento.

Para o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, a força-tarefa visando as contratações reflete a capacidade empreendedora da Leitura. “A empresa mostra que o fato de estar consolidada no mercado não significa ficar passiva diante do desafio de encontrar mão de obra já que o atendimento é fundamental para suas lojas”. Ele reforça que a iniciativa tem o apoio da Fecomércio MG que, desta forma, contribui para ampliar as oportunidades de trabalho e emprego para a população.

A gerente Tânia Mara explica que não há faixa etária definida para a contratação, mas que o primeiro emprego pode ser uma boa alternativa para os jovens, com ambiente culturalmente rico e com perspectiva de carreira. “Somos uma empresa consolidada que valoriza o bom profissional”, diz. Ela enfatiza que, uma vez contratado, o colaborador pode conhecer todos os departamentos da empresa e podendo se desenvolver naquele que identificar que tenha mais afinidade.

O forte impacto do atendimento para o desempenho das lojas físicas faz o departamento de RH da Leitura reforçar a busca pelos colaboradores mais adequados. “Procuramos por pessoas com energia boa e vitalidade”, detalha Tânia, acrescentando que o melhor colaborador da livraria é aquele que deixa claro para o cliente que valeu o esforço dele de ter se deslocado até a loja, para que ele volte outras vezes.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos, fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

