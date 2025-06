Na semana em que Caratinga, no Vale do Rio Doce, celebrou 176 anos, quem ganhou um presente foi a advocacia local que presta serviços para a sociedade. A 8ª Subseção da OAB/MG Caratinga e a Caixa de Assistência da Advocacia Mineira inauguraram a Sala de Apoio ao Advogado, no prédio do fórum da comarca. O espaço abriga impressora, computadores com acesso ao PJE e outros sistemas do judiciário e ainda acesso ao Jusbrasil, o mais novo parceiro da CAAMG.

O evento foi conduzido pelo presidente da Subseção, Samuel André Carlos Franco, acompanhado por membros da direitoria. Samuel agradeceu o apoio da CAAMG e ressaltou que “este espaço é uma conquista para a classe e trará mais conforto e mostra a boa relação da OAB-MG com o judiciário”. Além de Caratinga a comarca abrange os municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre-Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo d’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga e Vargem Alegre.

O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun destacou a importância desse espaço, dentro do Fórum para atender a advocacia. Também participaram da inauguração a diretora de Regionalização da CAAMG, Ana Lúcia Duarte, além de presidentes de subseções do Valeo do Aço e autoridades do judiciário mineiro.

Ana Duarte chamou a atenção para a abrangência da comarca. “Caratinga é uma cidade polo, em relação às 11 cidades que compõem essa comarca, e tem advogados em todas. Ter esse espaço ampliado após essa nova instalação do Fórum, é sinal de que a CAAMG e a OAB-MG trabalham verdadeiramente para atender a advocacia local. Pessoalmente é uma satisfação contribuir para que a advocacia do interior seja cada vez mais fortalecida”, celebrou.

Logo em seguida, o presidente Gustavo Chalfun foi conhecer as instalações da Casa do Advogado, de Caratinga e conhecer as estruturas.

A agenda institucional do presidente da CAAMG foi encerrada na cerimônia de entrega das medalhas Advogados Padrão. A honraria foi concedida a 28 advogados e advogadas entre 30 e 46 anos de inscrição. O evento contou com um público de cerca de 300 pessoas e aconteceu no Palácio de Cristal, no Esporte Clube Caratinga.

Sobre a Medalha Advogado Padrão

A comenda, instituída na década de 1970, é outorgada aos advogados e às advogadas inscritos(as) na OAB há mais de 30 anos, que não tenham sofrido punição disciplinar, que gozem de inatacável conceito perante a comunidade, como advogado (a) e cidadão (ã). Representa um reconhecimento pessoal e profissional, além de ser um estímulo para que outros profissionais também tenham a referência daqueles membros da advocacia que foram e são essenciais na garantia dos direitos aos cidadãos.

Leia mais: https://caamg.org.br/presidente-gustavo-chalfun-vai-a-caratinga-e-reinaugura-a-sala-do-advogado-visita-a-casa-do-advogado-e-entrega-as-medalhas-da-honraria-advogados-padrao/