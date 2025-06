A SIAMIG, uma das principais associações do setor sucroenergético no país, anuncia sua transição para uma nova identidade corporativa como SIAMIG Bioenergia. Esta mudança reflete a evolução da organização para um enfoque mais abrangente e comprometido com a produção de energia sustentável e soluções inovadoras.

O presidente da SIAMIG Bioenergia, Mário Campos, enfatizou a importância deste projeto em consonância com o novo momento que o setor bioenergético está vivenciando. Ele destacou o compromisso da SIAMIG Bioenergia com o desenvolvimento de novos produtos e o papel fundamental do etanol na transição energética, fortalecendo assim a posição da organização como líder do setor.

Desde o dia 1º de abril de 2024, os observadores atentos já podem ter notado a nova marca SIAMIG Bioenergia emergindo nas redes sociais. O pré-lançamento ocorreu durante a FEMEC, maior feira do agronegócio em Minas Gerais, em Uberlândia, preparando o terreno para o lançamento oficial, que está programado para o dia 26 de abril durante a Abertura da Safra Mineira de Açúcar e Etanol, a ser realizada na Fazenda Santa Vitória, próximo à unidade Vale do Tijuco da CMAA.

A gerente de Comunicação e Marketing da SIAMIG Bioenergia, Camila Rocha, ressaltou a importância deste projeto que durou cerca de seis meses. "Neste momento de grande destaque, onde todo o mundo fala de descarbonização e energia renovável, coordenar um projeto de reformulação de marca só demonstra a importância de estarmos mais conectados com o que o mundo fala e pede. O lançamento da nova marca é apenas o início de uma jornada incrível em direção a um futuro mais sustentável e inovador para a SIAMIG Bioenergia”, destaca.

Rocha também informou que o site da SIAMIG Bioenergia passará por uma transformação significativa. “Estará mais objetivo, responsivo, amigável e totalmente em sinergia com o novo momento da SIAMIG Bioenergia, proporcionando uma experiência ainda mais enriquecedora aos nossos usuários”, destacou. Além disso, será lançado um vídeo institucional que ilustra a visão, valores e compromisso da nova marca com a sustentabilidade e a inovação.

Angela Fujita, Head de estratégia da agência Unamina, responsável pela criação da nova identidade visual da SIAMIG Bioenergia, explicou o conceito por trás da nova marca. "Criamos o novo posicionamento de marca da SIAMIG Bioenergia com o objetivo de reforçar o papel da associação no setor bioenergético e sua importância na sociedade. A SIAMIG Bioenergia é mais do que uma associação; ela representa a união do setor e sua influência na vida das pessoas, fornecendo energia em todos os sentidos para proporcionar uma vida mais ativa e uma sociedade mais sustentável". finalizou

Renato Petrolini, Head de Design da Agência Unamina, complementou: "A identidade visual foi pensada para expressar o DNA da marca: união, tecnologia e sustentabilidade. O símbolo é composto por vários triângulos, que representam a união das empresas de Minas Gerais através da SIAMIG e, juntos formam o S de SIAMIG e Sustentabilidade”, destaca.

Ele também ressalta que a paleta de cores é formada por tons de verde, representando a natureza e as diversas fases de maturação da cana-de-açúcar, tons de amarelo, representando a geração de energia, e tons avermelhados que representam a terra e todo o setor Agro. “A junção de todos os elementos com uma tipografia forte e traços bem definidos, dão o tom de uma marca moderna e tecnológica”, completou.

Com sua nova marca, a SIAMIG Bioenergia está comprometida em continuar sua trajetória de excelência, inovação e sustentabilidade, contribuindo significativamente para o setor bioenergético e para a construção de um futuro mais promissor para todos.

