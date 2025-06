Na próxima segunda-feira, dia 01/04, tem início uma das maiores feiras do agronegócio em Minas Gerais: a FEMEC. A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG) marcará presença para representar o setor bioenergético do estado. O evento será realizado no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, com o tema "Biocombustíveis: a nova energia vem do campo", e contará com a participação de mais de 100 expositores, incluindo indústrias, comerciantes e instituições relacionadas ao agronegócio brasileiro e mundial.

Esta 12ª edição do evento contará, em seu primeiro dia, com palestras do ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, do vice-governador de Minas Gerais, Professor Matheus Simões, além de uma mesa redonda com lideranças do setor bioenergético mineiro.

Durante a FEMEC, a SIAMIG estará representada juntamente com suas associadas, Bioenergética Aroeira e CMAA, em um estande de mais de 200m². Os participantes terão a oportunidade de explorar as últimas inovações tecnológicas no campo da bioenergia e discutir os desafios e oportunidades do setor. A presença da SIAMIG e de suas associadas promete enriquecer o conhecimento dos visitantes sobre a importância e o potencial do etanol para a mobilidade sustentável.

O destaque do estande será um jogo interativo, desenvolvido para oferecer uma experiência educativa e envolvente sobre as aplicações e benefícios do etanol e do açúcar. Além disso, os visitantes poderão conhecer de perto "o carro mais sustentável do mundo", um projeto inovador que busca apresentar um veículo híbrido capaz de operar tanto com energia elétrica quanto com etanol, promovendo uma alternativa ambientalmente consciente para a mobilidade urbana.

Adicionalmente, está previsto o pré-lançamento da nova marca da SIAMIG, agora denominada SIAMIG BIOENERGIA, que marca um novo capítulo no setor bioenergético de Minas Gerais. Essa mudança destaca o compromisso renovado da empresa com a sustentabilidade e a inovação, impulsionando ainda mais o desenvolvimento regional. A apresentação oficial está marcada para o dia 26 de abril, durante a Abertura da Safra Mineira de Açúcar e Etanol.

Com uma programação diversificada e palestrantes de renome, a FEMEC 2024 promete ser um espaço privilegiado para o intercâmbio de conhecimento, networking e negócios no setor agrícola e bioenergético. Não perca a oportunidade de participar deste evento, que é referência no calendário do agronegócio mineiro e brasileiro.

Para mais informações, entre em contato com:

Camila Rocha - Gerente de Comunicação SIAMIG

Email: camilarocha@siamig.com.br | Telefone: (31) 99970-3924