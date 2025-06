Na noite dessa segunda-feira (10), o jardim do Palácio da Liberdade foi palco da abertura do Minas Trend 2023, a semana de moda de Belo Horizonte. Cerca de 50 estilistas apresentaram looks inspirados no tema “Barroco Tecnológico”, durante o desfile Passarela da Liberdade, realizado pela Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, por meio de Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O objetivo foi valorizar o trabalho desses profissionais responsáveis pela criação das coleções das marcas mineiras, que usaram a criatividade para apresentar peças conceituais.

Os estilistas, entre veteranos e jovens, utilizaram materiais que representam o patrimônio cultural de Minas Gerais, evidenciando o estilo barroco, movimento que ocorreu no Brasil nos séculos XVII e XIX. Os elementos unificadores do desfile foram as cores e as nuances entre o vermelho, prata e seus derivados, rosa e laranja.

“Sou da área há 30 anos e apenas mais um entre centenas de pessoas que fazem a moda de Minas acontecer. Estou emocionado por representar a moda que está presente na nossa história, expressa nossa cultura e mineiridade, movimenta a economia e gera trabalho e renda, sobretudo, para as mulheres. Esta noite representa um manifesto da mineiridade, na qual celebramos juntos a força de criação da moda mineira, que leva o nome do nosso estado para o Brasil e para o mundo”, afirma o presidente da A.Criem, Antônio Diniz, curador do desfile e responsável por abrir o evento.

“É um momento muito especial para nós da indústria, porque aqui estão presentes o mundo da moda e as pessoas que fazem o setor acontecer. Sinto- me honrada em participar desse evento, que revela um horizonte voltado para a produção de moda de maneira diferenciada e estou muito feliz por ser a primeira mulher vice-presidente da Fiemg a estar participando”, acrescenta Mariângela Marcon.

Além de destacar o design, projetando nacionalmente a moda produzida em Minas, e o potencial criativo dos estilistas, o projeto procurou identificar de que forma os elementos do barroco e dos povos influenciam na manifestação dos signos, que compõem o imaginário sobre as identidades, e sua relevância simbólica na construção da mineiridade. “Precisamos que a moda mineira volte a ser destaque nacional, trazendo essa força para o mercado”, acrescenta o presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva.

A Passarela da Liberdade contou com o apoio do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais (Secult), e patrocínio da Cemig e da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). A curadoria foi realizada pelo presidente da A.Criem, Antônio Diniz, responsável pela coordenação dos trabalhos, e dos diretores Victor Dzenk e Renato Loureiro, três estilistas que representam a cena fashion de Belo Horizonte. O stylist foi assinado por Pedro Moura, a beleza por Luiz Bicalho e a fotografia por Márcio Rodrigues. A produção executiva foi de Omar Rangel.

O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, destacou em seu discurso que, há três semanas, discutiu com sua equipe sobre como abrir o Palácio da Liberdade ao povo mineiro. “É uma alegria enorme estar aqui nesse palácio, especialmente, para um evento como a semana da moda mineira, no estado que é centro de criatividade geral, com a moda e a culinária diversificada, por exemplo. Que seja a primeira Passarela da Liberdade de muitas que estão por vir. Agradecemos a cada um que dedica um pedaço de sua vida para produzir a moda de Minas, que é o coração pulsante do setor no Brasil", declarou.

Sobre o Minas Trend

A 29ª edição do Minas Trend está sendo realizado até o dia 14 de abril, em Belo Horizonte. Além dos tradicionais desfiles de moda e acessórios, que mostram o lançamento de coleções de grandes marcas do estado mineiro, são produzidos workshops, palestras e seminários em Belo Horizonte (MG). Com o tema “A Moda no Horizonte”, o evento realizado pela Fiemg conta com presenças de empresas dos segmentos de vestuário, bolsas, calçados, joias, bijuterias, lingerie, moda praia e sleepwear. A novidade desta edição é a realização dos desfiles em diferentes pontos da cidade, como parte do movimento de revalorização do centro belo-horizontino. O Minas Trend é uma realização do Sesi, Senai e Fiemg, com apoio master do Sebrae Minas e patrocínio da CDL e Bling.

A programação completa do Minas Trend pode ser conferida no link: https://www.minastrend.com.br/programacao/