Ipatinga abre consulta do saneamento

O prefeito Gustavo Nunes anunciou na terça-feira, 5, que o município de Ipatinga publicou, "após cuidadosos estudos técnicos, diálogos com a comunidade e superar obstáculos inclusive de ordem judicial", a consulta pública ao edital que vai reger a nova concessão para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade. Conforme ele acentuou, os padrões de exigência são bastante rígidos e o objetivo é que a população esteja melhor resguardada até mesmo em relação à definição de tarifas a serem cobradas. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/45929/ipatinga-abre-consulta-publica-ao-edital-para-nova-concessao-de-agua-e-esgoto

Envenenamento de animais aumenta

Os moradores de Alagoa estão assustados e preocupados com o grande número de animais envenenados no município. Nos últimos três meses, os casos cresceram exponencialmente. Nos últimos três meses a situação vem se agravando de acordo com depoimentos de alguns moradores. Além do bairro Rio Acima onde já chegou a 10 animais mortos e também o antigo lixão da cidade, onde ocorre muitos abandonos de animais. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/numero-de-envenenamento-de-animais-aumenta-no-municipio-de-alagoa/

PopCine retoma atividades em Além Paraíba

A 6ª edição do PopCine – Circuito Popular de Cinema, patrocinado pela Energisa, prevê para este ano mais 450 sessões gratuitas para alunos da rede pública e comunidade, totalizando 12 mil beneficiados. Novidades incluem sessões comentadas mensais e especiais para o público autista. O projeto é realizado pelo Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. As sessões acontecerão na sede do Museu de História e Ciências Naturais. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/03/com-450-sessoes-de-cinema-previstas-para-2024-popcine-retoma-atividades-em-alem-paraiba/

Evento celebra a força feminina

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM) de Conselheiro Lafaiete promove o evento “Mulheres, Protagonismo que Inspira”, nos dias 6, 7 e 8 de março. A iniciativa visa celebrar o papel fundamental das mulheres na sociedade e fomentar políticas públicas que promovam a equidade de gênero. A programação contará com palestras, mesas redondas, oficinas e apresentações artísticas, reunindo mulheres de diferentes áreas e trajetórias que inspiram por seus feitos e contribuições para a comunidade. O evento também proporcionará um espaço para o diálogo sobre as principais demandas e desafios enfrentados pelas mulheres na cidade. (Jornal Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/34695-mulheres-protagonismo-que-inspira-evento-em-lafaiete-celebra-a-forca-feminina)

Francine vence Rally

Na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja em Barretos, Francine Rossi, piloto de Paraíso e tricampeão brasileiro, garantiu a vitória na categoria motos, superando Fabrício Bianchini. Com 100% de aproveitamento, Rossi foi o campeão geral da etapa, com o melhor tempo entre todos os pilotos. O paraisense também venceu o Super Prime, uma prova especial que reuniu os oito motociclistas mais rápidos em sistema de eliminatórias, até chegar a dois finalistas. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216342)

Mães têm vidas transformadas

O Governo de Minas, em parceria com associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, vem promovendo políticas públicas e parcerias para fortalecer esse setor, como o programa Bolsa Reciclagem, que regulariza o pagamento às cooperativas, e iniciativas como o ReciclaBelô, que remunera os trabalhadores pelo serviço ambiental prestado durante eventos, como o Carnaval de Belo Horizonte. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) mostrou que de 46 organizações cadastradas no programa Bolsa Reciclagem, 80% tinham mulheres como representantes legais. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/30790/maes-chefes-de-familia-tem-vidas-transformadas-pelo-trabalho-com-materiais-reciclaveis-em-minas)

Cursos vão capacitar adolescentes

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Varginha, em parceria com o Mercado Livre e o Espro, está oferecendo um curso gratuito de capacitação profissional em tecnologia para adolescentes de 14 a 17 anos. No Projeto Conexão Digital na Formação para o Mundo do Trabalho, os participantes terão acesso a cursos de Formação para o Mundo do Trabalho do Espro, com conhecimentos técnicos sobre tecnologia, e-commerce e empreendedorismo. Benefícios como kit escolar, uniforme, alimentação e transporte serão fornecidos. (Gazeta Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/oportunidade-cursos-gratuitos-com-foco-em-tecnologia-v%C3%A3o-capacitar-adolescentes-em-varginha)

Locadoras impulsionam vendas

Em fevereiro de 2024, os emplacamentos de veículos novos em Minas Gerais aumentaram, representando um aumento de 15,7% em relação a janeiro e 18,48% em comparação com fevereiro de 2023, segundo dados da Fenabrave. No entanto, as vendas realizadas pelas concessionárias para consumidores comuns e empresas caíram 4% em Minas Gerais, influenciadas pelo menor número de dias úteis e pelo Carnaval. As locadoras de veículos impulsionaram o aumento dos emplacamentos. A expectativa do setor é um crescimento de 5% a 6% nas vendas este ano, impulsionado pela tendência de queda nos juros. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/locadoras-impulsionam-vendas-veiculos-minas-gerais/)