Bolsa paga R$ 19 mi em Montes Claros

A Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de janeiro do Bolsa Família. O primeiro pagamento de 2024 chega com os valores de investimento total e de benefício por residências superiores às médias do ano passado, que já haviam batido recorde na história do programa. Em janeiro, são R$ 14,48 bilhões de transferência do Governo Federal para 21,12 milhões de famílias. O valor médio por lar ficou em R$ 685,61 neste mês. Em Montes Claros, o número de beneficiários sofreu uma leve queda de 26.722 para 26.719 famílias, mas o pagamento também teve um pequeno acréscimo: saltou de R$ 18.083.439,00 para R$ 19.086.735,00. (Novo Jornal de Notícia – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/bolsa-familia-paga-r-18-milhoes-a-267-mil-familias-em-m-claros/

Copasa maltrata Gabriel Passos

As reclamações dos munícipes de quase toda Nanuque, é insustentável. Passou do limite razoável. A maioria dos bairros e o centro são unanimes a reclamar contra o desabastecimento que a Copasa tem causado na cidade, e a péssima qualidade da água. Já o distrito de Vila Gabriel Passos, a qualidade da água destinada ao consumo da população passou dos limites de tolerância. Os moradores reclamam principalmente da água suja que está jorrando nas torneiras das casas, “água que não serve nem para lavar pocilga”, reclama um morador. Indignados, os moradores protestam nas redes sociais. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/copasa-maltrata-moradores-de-gabriel-passos

Escola de Samba retorna em Congonhas

Após 26 anos afastada das festividades carnavalescas de Congonhas, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Jacuba retorna ao cenário do carnaval. A escola, tradicional do "morro" da Basílica, sempre foi conhecida por reunir centenas de apaixonados pela folia. O aguardado desfile está marcado para o sábado de carnaval, no dia 10 de fevereiro, às 20h, na avenida Marechal Floriano. A escola traz consigo uma rica história no carnaval congonhense, tendo conquistado o título de campeã do carnaval de 1978 em sua primeira apresentação na avenida. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/34008-escola-de-samba-academicos-da-jacuba-retorna-apos-decadas-e-promete-emocionar-o-carnaval-de-congonhas

Artesanato é fonte de renda em Ouro Preto

Em 2005, foi criada a Associação Comunitária dos Artesãos e Agricultores de Maciel, que tem o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG). Há uma década, a principal fonte de renda da comunidade era uma carvoaria, agora extinta. Com a doação de retalhos e apenas uma máquina para 15 mulheres no início, o projeto de transformar o artesanato em fonte de renda foi trabalhado com persistência. (Edição do Brasil – Belo Horizonte )

https://edicaodobrasil.com.br/2024/01/12/artesanato-rural-vira-fonte-de-renda-de-distrito-em-ouro-preto/

Governo cede Solar para o TRF-6

O Governo de Minas formalizou a cessão do Palacete do Solar Narbona para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em cerimônia realizada nesta quarta-feira (17/1). O prédio faz parte do Circuito Liberdade e, após passar por reforma, será a sede da Escola da Magistratura, da Biblioteca, do Centro de Memória e da Revista do TRF-6. O governador Romeu Zema participou da cerimônia e demonstrou otimismo com a finalidade que será dada ao prédio, agora sob responsabilidade do TRF-6 pelo período de cinco anos, transferência de posse que pode ser prorrogada por mais cinco. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/governo-de-minas-cede-edificio-do-solar-narbona-para-o-trf-6/

Carnaval e aniversário de Caeté

Faltam poucos dias para o carnaval em Caeté, previsto para começar dia 10 de fevereiro, e para as comemorações dos 310 anos de Caeté (14 de fevereiro – quarta-feira de cinzas). A folia vai acontecer na Praça João Pinheiro, no centro histórico. A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (15), a programação oficial do Carnaval 2024, o “Carnavaliza dos 310 anos”, que terá três grandes shows, Netinho, Xande de Pilares e TchaKabum, e também a participação de artistas locais, além do tradicional bloco carnavalesco, o Carnacatu. (Opinião Caeté – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/fevereiro-tem-carnaval-e-aniversario-de-caete-coladinhos/

Cataguases oferece bolsas do Ensino Médio

A Prefeitura de Cataguases está oferecendo, gratuitamente, 80 bolsas de estudo para alunos que vão cursar o primeiro ano do Ensino Médio e queiram estudar na nova Escola SESI, que chegou agora na cidade. Os interessados devem ter cursado o 9º ano do ensino fundamental em escola pública. Outra novidade é que estes alunos vão integrar uma das turmas do curso técnico de Mecatrônica do Senai, o que vai lhes garantir, ao final de três anos, uma profissão muito concorrida no mercado. O prazo de inscrições termina no dia 23 de janeiro e a prova para a concessão das 80 bolsas será realizada dia 27 de janeiro, no Senai Cataguases. (Além Parahyba – Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/01/parceria-entre-prefeitura-de-cataguases-sesi-e-senai-oferece-gratuitamente-80-bolsas-de-estudo-para-alunos-da-cidade/