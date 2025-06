COLUNA MG

R$ 300 mi na “Rodovia do minério”

A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig) e o Grupo de Trabalho (GT) sobre a BR-040 anunciaram uma proposta para a criação da “rodovia do minério”, a ser apresentado ao Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais. A estimativa da Amig é que o projeto necessite de um investimento de mais de R$ 300 milhões. Criado pela entidade, o Grupo também é composto pela Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba e pelas prefeituras de Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Belo Vale, Ouro Preto e Ouro Branco. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/rodovia-do-minerio-tem-estimativa-de-investimento-superior-a-r-300-milhoes/

Sabará prepara Festival da Jabuticaba

Sabará, nacionalmente conhecida como a cidade da Jabuticaba, já prepara a 37ª edição do Festival da Jabuticaba, realizado pela Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará - Asprodejas - e pela Prefeitura Municipal de Sabará, em parceria com a Expressar Gourmet e Emater. Em 2008, a festa foi tombada pelo Patrimônio Histórico Cultural e a jabuticaba passou a ser patrimônio imaterial da cidade. O evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023 no Centro Histórico de Sabará, em um circuito que compreende quatro praças e as ruas que as interligam. (Folha de Sabará)

Norte tem novo Plano de Ação Regional

O Norte de Minas, integrado por 86 municípios, tem um novo Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e Emergência. A revisão, conduzida neste ano pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, foi aprovada no dia 6 de outubro pela Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde, no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene. Superintendente regional de saúde, Dhyeime Thauanne Pereira Marques avalia que “com a revisão do PAR, o Norte de Minas dá importante passo para a atração de novos investimentos, possibilitando o fortalecimento das microrregiões de saúde na prestação de serviços de média e alta complexidade, o que contribuirá para a redução das demandas que, em sua maioria está concentrada em Montes Claros”. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

www.novojornaldenoticias.com.br

Professoras denunciam perseguição

Se na semana passada uma comissão de professores compareceu à Câmara para denunciar a tentativa da Administração, conforme foi denunciado, de reduzir salários de professores dos anos finais e do ensino médio, nesta semana as denúncias em relação ao setor de educação foram outras. Duas profissionais da educação ocuparam os expedientes Tribuna Livre e Participação Popular para denunciar assédio moral por parte de diretoras de escolas. Os problemas foram apontados em duas unidades educacionais e seguem a mesma linha: humilhação, perseguição e pressão psicológica, conforme as denunciantes. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/professoras-denunciam-perseguicao-de-diretoras

Mercado de Divinópolis invadido

Pessoas em situação de rua arrombaram lojas do Mercado Distrital e lá se instalaram em condições sanitárias precárias, sem luz e sem banheiro, o registro de água foi violado. Segundo relato de uma das famílias, servidores da Secretaria de Assistência Social do município há alguns meses estiveram no local fazendo sindicância e prometeram que arrumariam um outro local, contudo, não voltaram – Esse espaço pertence a iniciativa privada, foi um local em que vários eventos já foram realizados entre eles, duas edições de uma feira destinada ao setor confeccionista. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2023/10/13/pessoas-em-situacao-de-rua-em-divinopolis-invadem-mercado-distrital-lojas-sao-arrombadas/

Volta do feriado em Minas com acidentes

Os acidentes travaram o trânsito na tarde deste domingo pelas estradas estaduais e federais que cortam Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. A movimentação aumentou no decorrer da tarde devido à volta para casa após o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e também por conta da Semana das Crianças. Na BR-040, quem seguia para a capital mineira encontrou mais de 12 quilômetros, entre os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, por reflexo de um acidente envolvendo ao menos dois veículos perto km 509, no bairro Veneza. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/43916/volta-do-feriado-em-minas-tem-acidentes-e-ate-12-quilometros-de-congestionamento