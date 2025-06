AMM | Divulgação

A Associação Mineira de Municípios (AMM) atingiu um marco histórico com a filiação do município de Senador Firmino. Agora, a entidade conta com 824 municípios afiliados, consolidando-se como a maior organização municipalista estadual da América Latina. A conquista representa mais um recorde da atual gestão, liderada pelo prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, que tem como meta afiliar os 853 municípios mineiros.

O crescimento expressivo no número de filiações reforça a confiança dos gestores municipais no trabalho desenvolvido pela AMM, além de evidenciar o reconhecimento da efetividade das ações e serviços prestados. A adesão contínua de novas prefeituras comprova a força do municipalismo em Minas Gerais e o compromisso da diretoria e equipe técnica da entidade.

“Queremos todos os municípios de Minas afiliados, para que possamos lutar em bloco pelas causas que impactam o dia a dia das administrações municipais. O trabalho da AMM fortalece as prefeituras, impulsiona o desenvolvimento local e contribui para uma gestão mais eficiente, especialmente nos pequenos municípios”, destacou Luís Eduardo Falcão, presidente da AMM.

Desde o dia 7 de maio, data de posse da atual diretoria, outros municípios como Betim, Lavras e Itaverava também oficializaram sua adesão, ampliando o alcance das ações e garantindo acesso aos diversos serviços e ferramentas oferecidos aos gestores públicos.

Benefícios aos municípios filiados

Os municípios adimplentes com a AMM têm acesso a uma ampla variedade de serviços estratégicos, que contribuem diretamente para o fortalecimento da gestão pública municipal. Entre os principais benefícios estão: