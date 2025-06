COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Inadimplência das pequenas é alta em MG

Minas Gerais é o segundo estado que mais possui micro e pequenas empresas inadimplentes, de acordo com os dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. Somente no mês de agosto, foi registrada a presença de 539.780 empresas nessa situação. O número corresponde a 8,19% do total de inadimplentes no Brasil, que alcança os 6,59 milhões. O estado que mais possui empresas com as finanças no vermelho é São Paulo, com 1,8 milhões, ou seja, 27,31%. Com o terceiro principal volume de empresas endividadas está o Rio de Janeiro, que encerrou agosto com 518.337 companhias, o equivalente a 7,86% do total no Brasil. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/minas-segundo-em-pequenas-empresas-inadimplentes/

Lei garante companhia de cão

Um importante avanço nos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) de Sete Lagoas. A partir de agora elas podem ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhadas de cão de assistência emocional. É o que garante a Lei Nº 9.638, que assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o direito de ingressar e de permanecer, acompanhada de cão de assistência emocional, em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado de uso coletivo na cidade. (Diário de Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/lei-municipal-garante-companhia-de-cao-de-assistencia-emocional-a-pessoas-com-tea-em-locais-de-sete-lagoas/

Varginha ganha Centro em Cafeicultura

Maior produtor de café do Brasil, Minas Gerais vai ganhar do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) um polo de ensino e pesquisa voltado para essa cadeia produtiva: o Centro de Excelência em Cafeicultura, localizado em Varginha. O empreendimento oferecerá cursos técnicos e de graduação, formando profissionais bem-preparados para o mercado, além de estabelecer parcerias e desenvolver projetos visando ao desenvolvimento da cafeicultura de todo o país. A inauguração do Centro de Excelência em Cafeicultura será nesta quinta-feira, 26. (Gazeta de Varginha – Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-ganha-centro-de-excel%C3%AAncia-em-cafeicultura

Desfile abre a Semana de Moda

A Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem-MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Clóvis Salgado (FCS), promove o desfile Moda e Arte no Palácio, neste domingo, 22, às 19h, no foyer do Palácio das Artes. O tema escolhido ressalta a moda como elemento da cultura que transita e dialoga com todas as artes, uma atividade potente capaz de transmitir e amplificar expressões artísticas e mensagens contemporâneas. Natural que o desfile ocorra no Palácio das Artes, casa que abriga todas as manifestações culturais. (Folha de Sabará – Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/27574/desfile-no-palacio-das-artes-abre-a-semana-de-moda-de-belo-horizonte

Encontro de Motociclistas em Santa Vitória

Vai acontecer na cidade de Santa Vitória no próximo sábado, 28, o “Encontro de Motociclistas – Santa Vitória 2023”, na Praça da Alimentação a partir das 13 horas. Mais um evento com o promovido pela prefeitura de Santa Vitória por meio da secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal e com o apoio do Moto Clube S A de Santa Vitória. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

https://gazetadopontal.com.br/santa-vitoria-sediara-encontro-de-motociclistas/

Atendimento pelo SUS é retomado

Patos de Minas retomou o atendimento odontológico hospitalar a pessoas com deficiência (PCD). O serviço, antes realizado no Hospital Regional Antônio Dias e agora prestado na Santa Casa de Misericórdia, ficou interrompido por quase seis meses. Os primeiros procedimentos no novo prestador aconteceram na última terça-feira, 17. O retorno desse atendimento foi possível graças à união de esforços da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. (Folha Patense)

www.folhapatense.com.br

Fabriciano ganhará consultórios

A administração de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, informou que aderiu parcialmente (no eixo de saúde visual) ao programa Miguilim, do governo do Estado, que tem como objetivo detectar e tratar alterações auditivas e oculares em crianças. Conforme esclarecido pelo Executivo ao Diário do Aço, a opção pelo credenciamento deste eixo tem como objetivo “dar continuidade ao trabalho já iniciado pela prefeitura em 2021 com recursos próprios e com ótimos resultados, tanto no desempenho escolar quanto na saúde visual das crianças, evitando complicações futuras”. (Diário do Aço – Ipatinga) https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0110781-coronel-fabriciano-ganhara-consultorios-oftalmologicos-nas-escolas