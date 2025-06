COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Minas tem mais de 72 mil candidatos

Minas Gerais registrou 72.253 pedidos de candidaturas para as Eleições 2024, concorrendo a 853 vagas de prefeitos e vice-prefeitos e 8.528 vagas de vereadores. Dentre os candidatos, 67.568 se candidataram a vereador, enquanto 2.339 a prefeito e 2.346 a vice-prefeito. As mulheres representam 33,17% das candidaturas, totalizando 23.828. Em relação à cor/raça, 54,98% se declararam pretos ou pardos. Os pedidos de registro serão julgados por juízes eleitorais até 16 de setembro, que verificarão a elegibilidade dos candidatos. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/minas-gerais-tem-mais-de-72-mil-candidatos/

Infrações de motoristas sem CNH caem

Até agosto deste ano, Uberlândia registrou 3.111 infrações de motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os dados da Coordenadoria Estadual de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG) apontam uma queda de 21% no número de ocorrências em relação ao mesmo período de 2023, quando 3.952 pessoas foram flagradas dirigindo sem o documento obrigatório. O Policial Militar Rodoviário, Douglas Camargo, informou que a fiscalização foi intensificada no município, o que pode ter contribuído para a redução no número de infrações. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36502/infracoes-de-motoristas-sem-cnh-caem-21-em-uberlandia

52ª Festa das Rosas de Barbacena

A 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena ocorrerá de 10 a 13 de outubro, com uma programação variada, incluindo shows de artistas renomados como Padre Fábio de Melo, Hungria, Claudia Leitte e Dilsinho. O evento, promovido pela Prefeitura de Barbacena em parceria com o Sindicato Rural, terá entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo. O Diretor de Cultura, Desporto e Turismo relatou a importância da festa para a valorização da cultura local e a hospitalidade da cidade. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37560-52-festa-das-rosas-e-flores-de-barbacena-divulga-a-programacao-completa

Portal avalia vereadores de Patos

O Observatório Social do Brasil Patos de Minas fez o lançamento de um novo portal, um espaço simples e de fácil acesso, no qual todos poderão encontrar as informações sobre os atuais e ex-vereadores do município de Patos de Minas. Através do link (https://bit.ly/OSB_Painel-Legislativo-PatosdeMinas), o visitante poderá acompanhar de perto o trabalho que está sendo feito em prol da nossa cidade e manter-se sempre informado sobre as ações dos edis patense ao longo dos anos. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/observatorio-social-do-brasil-patos-de-minas-lanca-plataforma-sobre-a-produtividade-do-legislativo-patense

Vale do Mucuri terá Festa Literária

Teófilo Otoni será palco da 1ª Festa Literária do Vale do Mucuri (FLIM), que ocorre até 22 de setembro, na Praça Tiradentes. O evento contará com uma programação variada, incluindo feira de livros, palestras, oficinas e shows, todos gratuitos. A abertura contará com a presença da atriz Zezé Motta e da cantora Socorro Lira, e o evento focará na valorização da literatura, promovendo a diversidade, especialmente de autores negros, mulheres e talentos locais. A acessibilidade será uma prioridade, com espaços adaptados e tradução em libras. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/teofilo-otoni-recebe-1a-festa-literaria-do-vale-do-mucuri/

Usiminas monitora qualidade do ar

A Usiminas, em parceria com várias instituições, intensificou suas ações de combate às queimadas no Vale do Aço, onde houve um aumento de 41% nos incêndios florestais entre janeiro e setembro de 2024, totalizando 51 registros. A Usiminas opera uma Central de Monitoramento Ambiental 24 horas, com estações que analisam a qualidade do ar e câmeras para identificar focos de queimadas. A empresa alerta a população sobre a importância de relatar qualquer incêndio pelo número 193 para facilitar a ação rápida dos Bombeiros. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/usiminas-reforca-combate-as-queimadas-e-monitora-qualidade-do-ar-no-vale-do-aco/

Copasa implanta tecnologia com mineral

A Copasa lançou um novo sistema de tratamento de água no bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, que utiliza filtros pressurizados com zeólita para remover impurezas, como ferro e manganês, beneficiando cerca de 7.500 moradores. O equipamento trata 70 metros cúbicos de água por hora e representa um investimento superior a R$ 400 mil. A nova tecnologia garante a conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população local. (Portal da Cidade Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/copasa-implanta-tecnologia-de-filtros-com-mineral-especial-em-bairro-de-timoteo-3804