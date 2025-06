COLUNA MG

Unidades da Polícia recebem armas

Unidades policiais vinculadas ao 8º Departamento de Polícia Civil (DEPPC) em Governador Valadares e à Delegacia Regional (DRPC) em Caratinga, passam a ser equipadas com 23 novas submetralhadoras e uma espingarda calibre 12. A entrega simbólica do armamento foi realizada nesta terça-feira (17), na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG), sediada na capital. Os investimentos nas novas armas somam mais de R$ 184 mil, provenientes de emenda parlamentar estadual. A aquisição contribui para a modernização contínua da Polícia civil de Minas Gerais (PCMG), com reflexos na repressão à criminalidade. (Diário de Caratinga)

JF registra aumento de suicídios

A cidade de Juiz de Fora registrou um aumento de quase 40% nos casos de suicídio entre 2022 e 2023, com 60 óbitos em 2023, segundo dados do Sistema de Informações Sobre Mortalidade. Especialistas destacam a relação entre esse crescimento e a saúde mental, enfatizando a importância do tratamento precoce e da redução do estigma associado a transtornos mentais. A campanha Setembro Amarelo, que visa conscientizar sobre o suicídio, reforça o lema “Se precisar, peça ajuda”. Além disso, há relatos de dificuldades no acesso a tratamento de saúde mental, evidenciando a necessidade de melhorias no sistema. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Noche Latina Agita Belo Horizonte

A Noche Latina, um evento vibrante em Belo Horizonte, acontecerá 19 de setembro, com o renomado DJ Paco Pigalle à frente das animações. O DJ, conhecido por sua versatilidade musical, promete uma mistura contagiante de ritmos internacionais, enquanto a banda cubana Habana Vieja também se apresentará. O evento contará com um cardápio especial de vinhos e pratos da gastronomia latino-americana, oferecendo uma experiência cultural imersiva para os participantes. Paco Pigalle, uma figura icônica da cena musical da cidade, traz uma rica bagagem cultural que reflete sua trajetória global. (Balcão News – Belo Horizonte)

Exibições gratuitas de filmes nas praças

O projeto “Cinema Mineiro nas Praças” iniciará em Governador Valadares e região a partir de 20 de setembro, promovendo exibições gratuitas de filmes independentes em praças públicas até 27 de outubro. Organizado pelo Observatório Criativo GV e apoiado pela Lei Paulo Gustavo, o evento visa valorizar a produção audiovisual local, democratizar o acesso ao cinema e integrar a comunidade em torno da cultura. O projeto tem como objetivo destacar o talento dos cineastas mineiros e aproximar o cinema do cotidiano das pessoas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Clientes prejudicados com as queimadas

Mais de 130 mil clientes da Cemig no sul de Minas foram afetados por queimadas em 2024, que já resultaram em 476 incidentes e impactaram 702 mil consumidores, superando em mais de oito vezes os números do ano anterior. A região da Zona da Mata Mineira lidera os impactos, com 204 mil clientes prejudicados. As queimadas ocorrem em locais de difícil acesso, complicando o reparo das redes elétricas danificadas e deixando os serviços interrompidos por longos períodos. Há também o risco de acidentes nas proximidades de linhas de transmissão e a necessidade de substituição de equipamentos, o que torna a recuperação ainda mais demorada. (Poços Já – Poços de Caldas)

Combate à desnutrição infantil em Tiradentes

Famílias da cidade de Tiradentes, no Campo das Vertentes, estão sendo beneficiadas por uma iniciativa de combate à desnutrição infantil, que tem como objetivo proteger as crianças na primeira infância. A partir do projeto Casa Nutri de Recuperação e Educação Nutricional, que conta com a participação da Emater-MG, foram implantadas hortas nas propriedades das famílias. A ação estimula uma alimentação mais saudável, contribuindo para que as crianças desenvolvam o seu potencial. (Jornal Panorama – Caxambu)

