Procon Presente mostra desempenho

O Projeto Procon Presente, iniciativa desenvolvida pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG) na região de Teófilo Otoni com o objetivo de prevenir, orientar, reparar e combater infrações praticadas por fornecedores, apresentou os primeiros resultados. Em sua primeira edição, foram realizadas 243 fiscalizações em 15 comarcas, em um total de 228 estabelecimentos. O trabalho resultou em 68 autuações, sendo 26 agências bancárias, 35 supermercados e sete postos de combustíveis. Foram aplicados R$ 429.023,15 em multas, estabelecidas em Termos de Ajustamento de Conduta, Transação Administrativa e Decisões Administrativas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26476

BR 459, 146 e Contorno em obras

Até dia 21 de setembro, 13 equipes estão realizando obras de manutenção preventiva nas rodovias BR-459, BR-146, Rodovia do Contorno e MG-290 em Minas Gerais, visando preparar as vias para o período chuvoso. As intervenções incluem revitalização de pavimento, sinalização horizontal e instalação de tachas refletivas, com destaque para a BR-459, que receberá extensas melhorias em Ipuiúna e outros trechos. As obras poderão causar bloqueios temporários e operarão com o esquema pare e siga, com a programação sujeita a mudanças devido às condições climáticas. A sinalização adequada será mantida para garantir a segurança dos motoristas. (Poços.com – Poços de Caldas)

https://pocoscom.com/br-459-146-e-rodovia-do-contorno-recebem-obras-preventivas-para-o-periodo-chuvoso/

Moradores formam brigada de incêndios

Em Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto, moradores formaram a "Brigada Amada" para combater incêndios florestais na região, severamente afetada pela seca e pelo fogo. Após anos lidando com incêndios de forma improvisada, o grupo agora está se organizando e se capacitando com a ajuda da Secretaria de Meio Ambiente e dos Bombeiros Militares. A Brigada já participou de combate a incêndios recentes e está buscando apoio da comunidade, entidades públicas e privadas para adquirir equipamentos e promover campanhas de educação ambiental. A Brigada também planeja ações de prevenção, como a preparação de aceiros e o reflorestamento das áreas queimadas. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10487/moradores-do-distrito-de-santo-antonio-do-leite-em-ouro-preto-formam-brigada-voluntaria-de-combate-a-incendios

Cooxupé atinge 20 mil cooperados

A Cooxupé, maior cooperativa de café do mundo, alcançou uma marca histórica: 20 mil cooperados. Cada um desses cafeicultores tem uma trajetória única, mas todos compartilham um propósito em comum — levar o café brasileiro, especialmente o arábica, para os mercados globais. Atuando em mais de 300 municípios em sua área de ação, predominantemente em Minas Gerais e São Paulo, a Cooxupé se destaca pela sua capacidade de unir pequenos e médios produtores familiares, que representam a maioria dos cooperados, para competir no mercado internacional. (Midia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/cooxup%C3%A9-atinge-a-marca-hist%C3%B3rica-de-20-mil-cooperados

Aeroporto de Uberaba recebe nota máxima

O Aeroporto de Uberaba recebeu nota máxima da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Atestado de Capacidade Operacional (Acop), com um índice de conformidade de 99,3%, destacando-se em todas as disciplinas avaliadas, incluindo Manutenção, Operações, Fauna e Segurança Operacional. A certificação A foi conquistada em menos de um ano sob a administração da Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil. O sucesso é atribuído ao trabalho coordenado da equipe e à constante busca por melhorias na segurança e eficiência. O aeroporto já passou por importantes melhorias e continua a receber investimentos para aprimorar suas operações e atratividade. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/90425/aeroporto-de-uberaba-recebe-nota-maxima-da-anac-em-operacoes-aeroportuarias

Corrida do Aço espera 4 mil pessoas

A Corrida do Aço de Ipatinga, iniciativa patrocinada pela Usiminas via Lei Federal de Incentivo ao Esporte, já tem data marcada: 20 de outubro, 8h. O Centro Industrial de Ipatinga abrirá suas portas para 3.800 pessoas que devem se reunir na maior corrida do interior de Minas, de acordo com a Federação Mineira de Atletismo (FMA). Serão dois percursos de 5 km e 10 km.O diretor de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas, André Chaves, enfatiza que o investimento em iniciativas que promovem o bem-estar e a saúde é um compromisso da Usiminas com a comunidade. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/corrida-do-aco-2024-com-patrocinio-da-usiminas-espera-reunir-quase-4-mil-pessoas-em-ipatinga/