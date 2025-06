COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Buser amplia rotas em Minas Gerais

A Buser, plataforma de revenda de viagens rodoviárias, expandiu suas operações em Minas Gerais ao lançar novas rotas e formar parcerias com empresas de transporte. Desde o início do ano, a empresa aumentou sua oferta em cerca de mil trechos, adicionando três novas rotas para Minas Gerais: Belo Horizonte a Caldas Novas, Campinas a Itajubá e Franca a Passos. Com a adição de aproximadamente 300 novas rotas no total, a Buser já opera mais de 15 mil trechos em todo o Brasil e espera dobrar seu alcance em um ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Programa capacita donos de bares

O Sebrae Minas está promovendo o programa Prepara Gastronomia em Januária, no Norte de Minas Gerais, para capacitar donos de bares e restaurantes, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a competitividade das empresas locais. Durante seis meses, 11 empreendimentos do setor de alimentação participarão de treinamentos sobre inovação de cardápios, precificação e eventos, além da realização de um festival gastronômico. A iniciativa visa aprimorar os serviços e atrair mais turistas para a região, que já é conhecida por suas belezas naturais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Divinópolis tem 16 denúncias eleitorais

Em meio ao período eleitoral, diversas denúncias quanto às propagandas irregulares chegam à Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2024, essas práticas são denunciadas por meio do ‘Aplicativo Pardal’. De acordo com informações atualizadas pelo aplicativo, o país tem 20.953 denúncias de propagandas eleitorais irregulares nas campanhas de 2024. Minas Gerais contabiliza 2.386 casos.Segundo dados do aplicativo, em Divinópolis, 16 denúncias de propagandas irregulares foram computadas e é o município com mais registradas na região. Depois, vem Itaúna, com 14 denúncias e Oliveira, com 10 registros. (Jornal Agora – Divinópolis)

Região alcança US$ 1,53 bi em exportações

No primeiro semestre de 2024, a Região Intermediária de Uberlândia alcançou um recorde de US$ 1,53 bilhão em exportações, marcando um crescimento de 4,01% em relação ao ano anterior, e exportou 2,19 milhões de toneladas de produtos, um aumento em relação às 2,05 milhões de toneladas do período anterior. Uberlândia e Araguari foram responsáveis por 63,42% do valor total exportado. A região viu um aumento nas exportações de carne bovina e café, impulsionado pela demanda dos Estados Unidos. (Diário de Uberlândia)

Candidaturas femininas estagnadas

Um estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que, apesar do aumento geral na participação feminina nas eleições, as candidaturas femininas às prefeituras na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) estão estagnadas em relação a 2020, com apenas 19,05% das candidaturas sendo de mulheres. Em comparação com o ano 2000, a proporção de candidaturas femininas aumentou de 8% para 15%, mas ainda não reflete a maioria feminina da população. (Diário do Aço – Governador Valadares)

Congonhas sedia Circuito Regional e-Minas

Congonhas sediará a última edição do Circuito Regional e-Minas 2024 no dia 24 de setembro, a partir das 13h30, no Museu de Congonhas. O evento, promovido pela Associação Comercial Industrial e de Serviços de Congonhas (ACISC) e a Federaminas, reunirá empresários, gestores públicos e a comunidade para discutir o desenvolvimento econômico da região. O painel "Pelo Desenvolvimento de Minas" abordará temas como a duplicação da BR-040 e o fortalecimento do empreendedorismo local. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaeite)

Minas rumo ao recorde de transplantes

Minas Gerais está se aproximando de um recorde em transplantes de órgãos, com 727 procedimentos realizados até agosto de 2024 e uma média mensal de 90 cirurgias, superando a média de 89 do ano anterior. O estado espera ultrapassar os 1.067 transplantes de 2023, impulsionado pelo aumento na captação de órgãos desde junho e melhorias na comunicação com famílias de doadores, diagnóstico de morte encefálica e incentivos financeiros. Atualmente, quase 8.000 pacientes estão na lista de espera, principalmente aguardando um rim. (Gazeta de Varginha)

