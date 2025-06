COLUNA MG

Fiemg debate gasoduto no Sul

Na semana que passou a Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás se reuniu na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) para debater projetos estratégicos para a indústria mineira. Entre eles está o projeto de construção de um gasoduto entre Extrema e Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ainda em fase inicial, o projeto depende da construção também de um gasoduto de transporte entre Bragança Paulista (SP) e Extrema, pela Nova Transportadora do Sudeste (NTS) – o que já está em discussão. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Viçosa tem Programa de Mecanização

A Prefeitura de Viçosa, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, inicia na próxima segunda-feira, 26 de agosto, as inscrições para o Programa de Mecanização Agrícola referente à safra 2024/2025. O programa oferece serviços de aração, gradagem e plantio de grãos aos produtores rurais do município. De acordo com a Prefeitura de Viçosa, o Programa de Mecanização Agrícola é uma ferramenta essencial para os agricultores do município, permitindo que “diversas atividades no campo sejam executadas com maior eficiência e agilidade”. (Folha da Mata – Viçosa)

Paraíso realiza debate com candidatos

A Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso) promove na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, às 20h, o primeiro debate do ano com os candidatos a prefeito de São Sebastião do Paraíso. O evento acontece no teatro da associação e contará com transmissão ao vivo pela Líder TV. Marcelo Morais e Alex Rosseti confirmaram presença. O debate será dividido em quatro blocos, sendo que o primeiro contará com a abertura, considerações iniciais dos candidatos e cada um deles responderá a quatro perguntas feitos por associado da Acissp. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Programa Afluentes chega aos distritos

O Programa Afluentes da Águas de Valadares pegou a estrada e foi até os distritos de Nova Brasília e São José do Itapinoã para dialogar e atender as comunidades que ficam cerca de 60 quilômetros distantes de Valadares. Os encontros aconteceram na quinta-feira (22/08) e mobilizaram os moradores que foram para a reunião com representantes da concessionária para entender melhor o novo momento da gestão do saneamento básico no município. O objetivo é aproximar a concessionária e a população por meio dos líderes de bairros. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Patos lança “Chame a Frida”

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem o prazer de anunciar o lançamento do Projeto “Chame a Frida”, que será implementado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município de Patos de Minas. O evento de lançamento ocorrerá no dia 29 de agosto de 2024, às 09h, no Auditório do CDL. O “Chame a Frida” é uma assistente virtual, projetada para oferecer atendimento preliminar às vítimas de violência doméstica. Através deste sistema, será possível receber denúncias, prestar informações, agendar solicitação de Medidas Protetivas , entre outras opções de forma prática e eficiente. (Folha Patense)

Justiça suspende concurso de Itabirito

Uma decisão judicial, proferida pelo juiz Antônio Francisco Gonçalves, suspendeu o concurso da Guarda Civil Municipal de Itabirito. A decisão se deu em resposta à análise de determinados pontos do concurso, questionando assim, sua constitucionalidade. O magistrado entendeu a inconstitucionalidade na limitação de apenas 22 vagas para mulheres, do total de 107 vagas disponíveis, e determinou que não se deve impedir que as candidatas concorram à totalidade das vagas. A Prefeitura Municipal não se manifestou sobre o caso e o juiz deferiu a liminar de pedido de suspensão da continuidade do concurso. (O Liberal – Ouro Preto)

