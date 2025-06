COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF é a 3ª em número de padarias

Juiz de Fora é a terceira cidade do estado com maior número de empresas no setor de panificação, com 1.284 pequenos negócios atuando no segmento. Já Minas Gerais se destaca como o segundo estado do país com maior número de padarias e confeitarias, de acordo com levantamento do Sebrae Minas. Para aumentar a competitividade desses empreendimentos, o Sebrae Minas lançou o programa Prepara Padaria, oferecendo soluções e ferramentas gerenciais específicas para o setor. Outras cidades com grande número de empresas no setor incluem Belo Horizonte (4.754 negócios), Uberlândia (1.346), Contagem (1.234), Betim (715) e Montes Claros (715). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/04-08-2024/padarias-juiz-de-fora.html

Festival atraiu mais de 30 mil pessoas

O 8º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado, realizado em Patrocínio de 25 a 28 de julho de 2024, atraiu mais de 30 mil visitantes com uma programação diversificada que incluiu shows, espetáculos teatrais, feiras de artesanato e oficinas, além de destaque para a gastronomia com pratos gourmet e contemporâneos. O evento contou com a participação de renomados chefs e apresentou um voo cativo de balão como inovação. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/mais-de-30-mil-pessoas-estiveram-no-8o-festival-de-cultura-e-cozinha-mineira-do-cerrado-em-patrocinio

Concurso premiará textos sobre laticínios

O Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais (Silemg) lançou a 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação para estudantes de escolas públicas e particulares do estado. Dividido em três categorias — Desenho para o Ensino Fundamental e Redação para o Ensino Fundamental e Ensino Médio —, o concurso premiará os três primeiros colocados de cada categoria com medalhas, prêmios em dinheiro e notebooks, além de bolsas térmicas com produtos lácteos. Professores e scolas dos alunos vencedores também serão premiados. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/concurso-premiara-com-notebooks-os-melhores-textos-sobre-laticinios-em-minas-gerais/

BH terá mais voos

A partir de 9 de dezembro, a BH Airport ampliará a rota direta entre Belo Horizonte e Curaçao, aumentando a frequência de voos de dois para quatro vezes por semana, e adicionará uma nova conexão com Fort Lauderdale, na Flórida. Os voos para Curaçao ocorrerão em segundas, quartas, sextas e sábados para ida, e terças, quintas, sábados e domingos para retorno. A ampliação visa atender à alta demanda e promover o turismo e desenvolvimento regional. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/08/04/bh-tera-voo-diretos-para-curacao-e-conexao-na-florida/

Festival de Assados e Defumados

No dia 21 de setembro, o Santuário do Caraça, em Minas Gerais, sediará a 2ª edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados. Com o tema “Das Raízes ao Fogo”, o evento oferecerá uma variedade de técnicas de assados da América do Sul, como Fogo de Chão e Curanto, além de opções vegetarianas e veganas. O festival contará com um open bar de chopes, drinks, refrigerantes e sobremesas. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/36906-santuario-do-caraca-recebe-2-edicao-do-braseiro-festival-de-assados-e-defumados

Divinópolis cria a política de prevenção

A Câmara Municipal de Divinópolis recebeu um Projeto de Lei que visa criar a Política Municipal de Prevenção de Desastres Climáticos e Naturais. A proposta surge após a cidade ter sido identificada como uma das 1.942 municipais brasileiras em risco de desastres climáticos e naturais, conforme mapeamento do governo federal. Divinópolis, que enfrenta problemas como inundações e deslizamentos, foi destacada pelo aumento recente de eventos climáticos adversos e já vivenciou grandes alagamentos e vendavais. O projeto busca mitigar esses riscos e proteger a população local. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/prefeitura-de-divinopolis-envia-a-camara-projeto-que-cria-a-politica-municipal-de-prevencao-de-desastres-climaticos-e-naturais/#google_vignette

Uberlândia recebe Mostra de Cinema

Uberlândia sediará a Mostra de Cinema Livre (MoLiUdi) nos dias 24 e 25 de agosto no Parque do Sabiá, com entrada gratuita. O evento, que promove a inclusão e democratização do cinema, contará com exibições, debates com realizadores, discotecagem e um show de encerramento. Além das exibições, serão oferecidas oficinas de cinema para jovens. A mostra, sem curadoria prévia e voltada para a acessibilidade, com suporte a pessoas com deficiência e uma atmosfera de interação e troca de ideias. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36154/uberlandia-recebe-mostra-de-cinema-livre-em-agosto