Dia dos Pais: R$ 2,4 bilhões no comércio

Considerada a terceira data comercial mais importante do Brasil, o Dia dos Pais deve levar cerca de 11,5 milhões de consumidores mineiros às compras e injetar R$ 2,4 bilhões no comércio de Minas Gerais. O tíquete médio esperado é de R$ 178, um pouco abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, que foi de R$ 206, segundo dados da pesquisa Dia dos Pais 2024, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais (FCDL-MG). Segundo o economista da FCDL-MG, Vinícius Carlos Silva, a redução no tíquete deste ano frente ao anterior demonstra uma certa cautela por parte dos consumidores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

ONGs pedem cancelamento de reforma

ONGs ambientais pedem o cancelamento da reforma da Ponte Queimada, localizada no Parque Estadual do Rio Doce, argumentando que a liberação da estrada pode facilitar a expansão urbana e atividades ilegais na área. O governo de Marliéria planeja usar R$ 1,160 milhão do governo federal para a reforma, visando melhorar o acesso entre Marliéria e Pingo-d’Água. No entanto, as ONGs pedem que qualquer reforma seja acompanhada de um plano técnico e controle rigoroso de acesso, para prevenir impactos negativos como aumento de incêndios florestais e perturbação da fauna local. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ouro Preto se destaca em esportes

Ouro Preto tem se destacado nos Jogos Olímpicos de 2024, com jovens atletas como a nadadora Júlia Santos, que conquistou três medalhas de ouro, e o judoca Guilherme Oliveira, que ganhou a prata. O sucesso da cidade é impulsionado pelo apoio estrutural e comunitário, incluindo investimentos em academias, treinadores e bolsas de estudo. Além disso, Ouro Preto se prepara para sediar eventos esportivos regionais e nacionais, fortalecendo sua posição como um importante centro esportivo no Brasil e aproveitando sua infraestrutura e beleza natural para atrair visitantes. (Jornal Ponto Final – Mariana)

Palhaços vão alegrar feiras livres

As feiras livres vão ficar diferentes nas cidades de Santa Rita de Caldas (dia 17), Campestre e Botelhos (dia 18). É o projeto “Chuchu Beleza: é dia de feira!”, realizado pela Cia Palhosso, de Poços de Caldas. O grupo de palhaços vai percorrer as feiras com cortejos cheios de humor e música. O “Chuchu Beleza” já passou por Poços de Caldas, Andradas e Pouso Alegre. Agora, chega a um público ainda maior por meio do Governo de Minas Gerais e da Lei Paulo Gustavo (edital LPG 09/2023 - Programa de Mobilidade de Artistas, Grupos e Técnicos - Categoria 2- circulações estaduais em circo tradicional e trupes). (Poços Já)

SBT estreia novela gravada em Januária

O SBT estreou sua nova novela "Caverna Encantada", com cenas gravadas no Parque Nacional do Peruaçu, em Januária, Norte de Minas. A trama destaca a história da jovem Anna cuja jornada se passa nas impressionantes cavernas e sítios arqueológicos da região. A novela, exibida às 20h45 de segunda à sexta-feira, explora a rica história e a arqueologia do parque, que é candidato a se tornar Patrimônio Mundial pela UNESCO. O local atraiu a atenção local e nacional, destacando a importância cultural e histórica da região. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Itabirito terá aparelho para medir tremores

Após o recente terremoto no Chile que foi sentido em algumas cidades mineiras, Itabirito, Itabira e Santana do Riacho receberão novos sismógrafos para monitorar tremores de terra. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil anunciou a instalação desses aparelhos para expandir o monitoramento sísmico no estado, onde atualmente há poucas estações. A Universidade de Brasília, o Instituto de Geociências e o Observatório Sismológico, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais, estarão envolvidos na análise dos dados. (O Liberal – Ouro preto)

34ª edição do Ibitipoca Off Road

A 34ª edição do Ibitipoca Off Road, batizada de "Edição Espetacular", será realizada com 580 motos, 30 carros e a novidade de 10 UTVs. A competição começará no sábado, 3 de agosto, e terminará no domingo, 4 de agosto, com os participantes percorrendo até 424 km em motos e 403 km em carros e UTVs. A prova contará com trilhas desafiadoras e novas rotas, e também ocorrerão a premiação e atrações para o público. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

