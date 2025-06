COLUNA MG

Emplacamento de eletrificados dobra

No primeiro semestre de 2024, o emplacamento de veículos eletrificados em Minas Gerais mais que dobrou, alcançando 4,7 mil unidades e um crescimento de 120% em comparação ao mesmo período do ano passado. Este aumento colocou o estado na sexta posição nacional em termos de mercado de veículos eletrificados. Apesar do recente aumento dos impostos de importação para carros elétricos e híbridos, está previsto uma contínua expansão do segmento, destacando que a eletrificação dos veículos é uma tendência global irreversível. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Congresso da Amog reúne educadores

O Ginásio da Unifeg em Guaxupé recebeu os professores para 14º Congresso de Educação da Amog (Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana) que tem como tema “Reflexões e práticas de leitura e escrita”, entre os dias 18 e 19 de julho. Para o secretário executivo Marco Godoy “é a oportunidade de formação oferecida pelos parceiros do Sistema Aprende Brasil, Cimog, Sebrae e Unifeg que reúne uma vez por ano os professores das escolas para uma reflexão das ações necessárias para serem aplicadas dentro das salas de aula” disse. (Folha Regional – Muzambinho)

Marte Festival anuncia 5ª edição

A 5ª edição do Marte Festival, que acontece em Ouro Preto de 25 a 27 de julho de 2024, promete uma experiência única ao combinar música e arte com inovação tecnológica. O evento contará com shows de artistas renomados como Juçara Marçal, Teto Preto, Fausto Fawcett e Luiza Lian, além de uma variedade de atrações, incluindo performances, laser mapping, instalações artísticas e debates com profissionais do setor. A programação acontecerá em diversos locais da cidade e busca promover o intercâmbio cultural e a reflexão sobre o futuro da música e da arte. (O Loberal – Ouro Preto)

Vinhos mineiros são premiados

A vitivinicultura de Minas Gerais alcançou um marco importante ao conquistar cinco prêmios no Decanter World Wine Awards 2024, um dos mais prestigiados concursos internacionais de vinhos, realizado em Londres. A conquista é resultado do crescente reconhecimento dos vinhos do sudeste brasileiro, impulsionados pela técnica de Dupla Poda, uma inovação histórica que altera o ciclo de colheita para aproveitar condições climáticas mais favoráveis à qualidade das uvas. Em um total de 18 mil rótulos avaliados no concurso, os três melhores vinhos brasileiros são da região Sul de Minas Gerais, destacando a crescente importância dos vinhos mineiros no cenário global. (Jornal de Uberaba)

Circuito Amantikir Festival

O Circuito Amantikir Festival, o maior circuito de festivais de Jazz, Blues e MIB (Música Instrumental Brasileira) em Minas Gerais, chega à sua 5ª edição em Pouso Alegre e será nos dias 19, 20 e 21 de julho. Com uma programação rica e diversificada, o festival oferece uma série de shows gratuitos com grandes artistas brasileiros dos segmentos música instrumental brasileira, jazz e blues, proporcionando ao público uma imersão no universo da música criativa. Além da programação musical, o circuito conta com uma área dedicada a uma experiência gastronômica. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Candidatos recebem agenda

Com o objetivo de apresentar a Agenda de Ações Estratégias – Patos 2030, a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas (Adesp), em parceria com o Sebrae Minas, promoveu um evento para pré-candidatos à Prefeitura e Câmara da cidade. A proposta é apresentar aos pré-candidatos as ações prioritárias para o município, definidas pela sociedade civil organizada, após encontros e workshops públicos realizados em 2023 e 2024. Tendo como diretrizes o planejamento do futuro da cidade, a Agenda do Patos 2030 propõe ações em setores como saúde, educação, cultura, turismo e outros. (Folha Patense)

Presídio inicia atividades escolares

O Presídio de Monte Santo de Minas, localizado na região Sudoeste de Minas Gerais, deu início a um projeto histórico ao estabelecer uma escola dentro da unidade prisional. O projeto oferece 40 vagas, divididas igualmente entre turmas de ensino fundamental e médio, com o objetivo de promover a ressocialização dos detentos por meio da educação. As aulas, que começaram na última semana, são voluntárias e proporcionam aos participantes a redução de um dia de pena para cada três dias de aula frequentados. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

