COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Municípios não honram pacto com hospital

O Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira, de São Sebastião do Paraíso, está enfrentando uma nova crise financeira devido à falta de repasse de recursos por parte de alguns municípios da macrorregião. Em novembro de 2023 foi firmado um termo de cooperação, conhecido como Pacto Compor, por iniciativa conjunta do Ministério Público de Minas Gerais e da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. Ele estabeleceu um repasse mensal de R$ 2,5 mil por cada um dos 62 municípios participante da macro Sul de Saúde para o Hospital Gedor Silveira, com o objetivo de dar sobrevida à entidade. Até junho de 2024, a instituição deveria receber um total de R$ 1,4 milhão. No entanto, os valores efetivamente recebidos somaram apenas R$ 877,5 mil, resultando em uma lacuna financeira de R$ 522, 5 mil. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

São Lourenço moderniza educação

A Prefeitura de São Lourenço promoveu a distribuição de tablets, que serão fundamentais para ampliar o acesso dos alunos a recursos educacionais digitais, enriquecendo assim o currículo escolar e possibilitando novas formas de aprendizagem tanto presencial quanto remota. Espera-se que os tablets não apenas complementem as aulas presenciais, mas também proporcionem uma experiência educativa mais dinâmica e interativa. Com essa iniciativa, a Prefeitura de São Lourenço reafirma seu compromisso com a modernização da educação, preparando os estudantes para os desafios do século XXI e promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e inovador. (Jornal Panorama – Caxambu)

Circuito Jazz Uberaba

Entre os dias 11 e 14 de julho, acontecerá a 12ª edição do Circuito Jazz Uberaba, um evento itinerante que promove uma diversidade musical em diversos pontos da cidade. Além do jazz, o festival inclui estilos como Blues, Choro, Folk Rock, Hip Hop e Soul Brasil, em mais de sete locais diferentes, incluindo bares, restaurantes, praças e ruas, com entrada gratuita. A iniciativa, que já é parte do calendário cultural da cidade, visa não apenas difundir a música, mas também movimentar a economia local através do comércio e envolvimento da comunidade artística tanto nacional quanto local. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Transporte gratuito para estudantes

A Prefeitura de Araxá anunciou a retomada da gratuidade no transporte público coletivo para estudantes de cursos técnicos, pré-vestibulares e ensino superior, após uma suspensão temporária. O programa "Eu Vou", iniciado em janeiro de 2023, oferece transporte gratuito para estudantes do ensino regular presencial e idosos acima de 60 anos. Com a medida, mais de 22 mil alunos serão beneficiados, podendo garantir o acesso ao benefício ao apresentar a ficha de cadastro estudantil na empresa Vera Cruz a partir da próxima segunda-feira, dia 8. A iniciativa visa promover mobilidade urbana sustentável e facilitar o acesso a serviços, bens e oportunidades na cidade. (Portal Clarim – Araxá)

Cachaça garante emprego e renda no campo

Minas Gerais lidera a produção de cachaça de alambique no Brasil, com uma estimativa anual de 13,5 milhões de litros. O estado reconhece a cachaça como patrimônio cultural desde 2007 e recentemente realizou um diagnóstico detalhado da cadeia produtiva, revelando que a maioria dos produtores são agricultores familiares. Com cerca de 353 estabelecimentos cadastrados no Ministério da Agricultura, a cachaça mineira é uma importante fonte de renda e empregos, além de ter sido a bebida mais exportada pelo estado no último ano, destacando-se pela sua qualidade e valorização no mercado nacional e internacional. (Diário de Manhuaçu)

80 anos do Parque do Rio Doce

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd), a mais antiga unidade de conservação de Minas Gerais, completa 80 anos de fundação neste domingo (14). Criado em 1944 pelo governador Benedito Valadares, o parque celebrará a data com uma série de atividades, incluindo uma Romaria Ecológica, contação de histórias, lançamento de livro sobre a biodiversidade local, feira de artesanato, e presença de autoridades. As celebrações visam não apenas comemorar, mas também destacar a importância histórica e ambiental do Perd na região do Vale do Aço, promovendo uma série de eventos culturais e científicos ao longo do ano. (Diário do Aço – Ipatinga)

