PIB do agronegócio bate recorde

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio de Minas Gerais chegou ao valor recorde de R$ 228,6 bilhões em 2023, representando, portanto, um acréscimo nominal de R$ 13,2 bilhões, de acordo com estimativas divulgadas pela Fundação João Pinheiro. Frente ao ano passado, o avanço foi de 5,9%. Assim, por mais um ano, o setor respondeu por 22,2% do PIB total do Estado. Em 2023, a alta no PIB veio do aumento expressivo da produção de café, soja, cana-de-açúcar e milho, mesmo com a evolução menor dos preços desses produtos compreendidos como primários. (Diário do Comércio - Belo Horizonte)

JF recebe quase 4 mil doses de vacina

Juiz de Fora recebeu 3.995 doses do novo imunizante contra a Covid-19, a SpikeVax. Conforme a Secretaria de Saúde (SS), a aplicação já está sendo feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A previsão é que uma nova remessa de doses chegue a Juiz de Fora na segunda-feira (17). A vacina já vem sendo utilizada em todo país pelo SUS. O público-alvo são crianças (de 6 meses a 4 anos, sem vacinação prévia e sem histórico conhecido de infecção pela Covid-19) e grupos de maior risco. (Tribuna de Minas)

Programa da Cemig beneficia produtores

A Cemig lançou, nesta terça-feira,11, durante a Megaleite 2024, maior feira do setor na América Latina, o Programa Cemig Agro. A iniciativa prevê uma série de ações para melhoria do fornecimento de energia e do atendimento para produtores rurais mineiros. Entre as medidas estão a criação de canais exclusivos de relacionamento, ampliação de bases operacionais e reforço de equipes, para agilizar as operações de religamento em caso de interrupção, mais recursos para manutenção preventiva e para a modernização da rede. (Gazeta de Varginha)

Senac abre vagas em Ipatinga

As unidades Senac em Ipatinga e Coronel Fabriciano, estão com matrículas abertas para diversas opções de cursos gratuitos,com início das aulas programadas para junho e julho. Ao todo, são 24 turmas com inscrições abertas nas duas unidades. As inscrições podem ser feitas diretamente em cada unidade. Para outras informações, visite o site do Senac ou entre em contato pelo WhatsApp 31 3057-8600. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Ministro de Aeroportos em Valadares

Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho (Republicanos), estará em Governador Valadares. A visita ao município acontecerá na quinta-feira, dia 13, no feriado de Santo Antônio. A agenda de Sílvio Costa Filho em Valadares tem como um dos principais compromissos o anúncio de novos investimentos para a obra de ampliação e reforma do Aeroporto Coronel Altino Machado, em Valadares. A expectativa é que o ministro dê ordem de serviço para início das obras de recapeamento da pista de pouso e implantação dos papis. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Preço do diesel cai em Poços

A nova pesquisa de preço dos combustíveis feita pelo Procon de Poços apontou queda de alguns produtos. Segundo o levantamento, a gasolina aditivada e o diesel comum caíram, respectivamente, 0,54% e 0,17%. A gasolina comum e o diesel S10 mantiveram-se estáveis. Já o etanol ficou mais caro, subindo 0,54% em relação a maio. O preço mais em conta identificado da gasolina comum foi R$ 5,18 e o da aditivada, R$ 5,29. O do etanol, R$ 3,49. O diesel comum pode ser encontrado por R$ 5,49 e o S10, por R$ 5,44. A pesquisa abrange 33 postos de combustível. (Jornal Mantiqueira Poços de Caldas)

Centro terapêutico é interditado

Um centro terapêutico para reabilitação de dependentes químicos foi interditado nesta segunda-feira (10) após denúncias de irregularidades. A clínica fica na zona rural de Machado (MG). Na semana passada, quatro pessoas foram presas durante uma fiscalização do Ministério Público e da Polícia Civil. Na quinta-feira (6), o MP, em parceria com aPM, Polícia Civil e Vigilância Sanitária de Machado, estiveram na clínica de reabilitação para averiguar denúncias de irregularidades. (Diário Regional – Pouso Alegre)

