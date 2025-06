COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Concessão da rodovia 040 avança

Na quarta-feira (5), foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União com a aprovação do Ministério dos Transportes (MTR) à minuta do Plano de Outorga do trecho da BR-040 que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Há uma semana, a atualização do projeto já havia sido aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que irá conduzir todo o processo e é responsável por acompanhar as concessões de rodovias federais. Agora, a documentação segue para análise do Tribunal de Contas da União. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/06-06-2024/concessao-040-avanca.html

Mariana realiza fórum de ambiente

A Prefeitura de Mariana realizou o 1º Fórum de Meio Ambiente, reunindo representantes de diversas entidades e a comunidade para debater a preservação ambiental. O evento abordou temas como mudanças climáticas e sustentabilidade. O vice-prefeito destacou as ações da cidade para prevenir catástrofes e promover energia limpa, incluindo a implantação de painéis solares nos prédios públicos. Mariana está desenvolvendo uma Política Municipal relacionada ao tema, visando criar o Comitê de Mudanças Climáticas. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9956/mudancas-climaticas-mariana-realiza-primeiro-forum-de-meio-ambiente

Feira da Agricultura Familiar

A Feira da Agricultura Familiar em Santo Antônio do Aventureiro é um sucesso na região, alternando entre a sede do município e o distrito de São Domingos aos domingos. No próximo dia 09, espera-se grande público de moradores de diversos municípios vizinhos, como Além Paraíba, Volta Grande e Leopoldina, na versão X da feira na sede do município. As feiras são apoiadas pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, pela Emater-MG e pela agência do Sicoob-Credimata. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/06/proximo-domingo-dia-09-tem-feira-da-agricultura-familiar-versao-x-em-santo-antonio-do-aventureiro/)

Espetáculo leva cultura nordestina

O Grupo Girino apresenta a montagem "Mamulenga" no Teatro Marília, homenageando as mulheres da cultura popular brasileira e do teatro tradicional de bonecos. Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil o “mamulengo” é um tipo de fantoche típico da cultura popular nordestina. A peça mergulha na cultura brasileira, trazendo ritmos, estética e memórias diversas. As sessões acontecem nos dias 7, 8 e 9 de junho, com ingressos gratuitos. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/espetaculo-mamulenga-leva-cultura-popular-nordestina-ao-teatro-marilia/)

Produtores usam selo em queijo

Produtores de queijo da Canastra e do Serro estão utilizando selos de procedência para garantir a autenticidade dos queijos artesanais e assegurar a origem dos produtos. Essa estratégia, apoiada pelo Sebrae Minas, visa evitar falsificações e criar diferenciais competitivos no mercado. Os selos, que contêm códigos numéricos únicos e podem ser consultados online, permitem a rastreabilidade dos produtos e são uma forma de valorizar a conquista das chancelas de Indicação Geográfica (IG) pelas regiões da Canastra e do Serro. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3382/produtores-da-canastra-e-do-serro-usam-selo-de-procedencia-para-assegurar-a-origem-dos-queijos-artesanais

PL incorpora Direito em escolas

Um Projeto de Lei foi apresentado na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso propondo a inclusão da ciência do Direito como tema complementar no currículo das escolas públicas do município. A medida visa fortalecer o preparo dos alunos para o exercício da cidadania e do trabalho, abordando princípios constitucionais, valores sociais, sistema político, direitos e deveres individuais e coletivos. O projeto está sob análise das comissões competentes. (Jornal Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216903)

Obras bloqueiam rodovias

A concessionária EPR Sul de Minas iniciou um projeto de manutenção em seis rodovias da região, incluindo trechos das MG-459, BR-459, MG-173, MG-290, MG-455 e MG-295. As obras resultarão em bloqueios temporários e operações de pare e siga em diversos pontos. Durante as obras, a velocidade máxima permitida será reduzida para 40 km/h e as rodovias estarão devidamente sinalizadas. O objetivo da operação é melhorar a qualidade das rodovias e garantir a segurança dos usuários, mesmo que temporariamente cause transtornos no tráfego da região. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/obras-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-bloqueiam-seis-rodovias-no-sul-de-minas-em-junho