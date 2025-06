COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Mineiro faz maior queijo da Mantiqueira

Depois de levar o maior queijo Canastra já produzido para o evento Made in Minas Gerais, o produtor cultural Jordane Macedo, da Rota do Queijo de Minas, embarcou para mais uma missão: fazer o maior queijo da Mantiqueira. O queijo "Soberano da Mantiqueira", pesa 130 kg e passará um ano em maturação. Com 90 cm de raio e 35 cm de altura, o queijo foi produzido em Itamonte usando 1.350 litros de leite cru. A iniciativa visa promover os queijos de Minas Gerais, continuando a tradição de criações grandiosas como o "Canastra Imperial II". (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/05/mineiro-faz-o-maior-queijo-da-mantiqueira-130kg/

Machado tem documentário sobre café

O documentário ‘Grãos da História’, lançado no dia 24 de maio (Dia Nacional do Café), na Arena Zuza, centro de Machado, é um verdadeiro resgate da história de vida de pessoas e famílias que formam a cadeia produtiva da bebida mais consumida no mundo, depois da água. ‘Grãos da História’ fala de gente, de fé, de trabalho, paixão e amor. Um Filme emocionante produzido pela Knoll Films com patrocínio da EISA Interagrícola, através da Lei de Incentivo à Cultura. (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/documentario-graos-da-historia-sera-lancado-em-24-05-dia-nacional-do-cafe/

Exportações de café batem recorde

As exportações mineiras do agronegócio atingiram um recorde de US$ 5 bilhões de janeiro a abril deste ano, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2023. O café destacou-se, representando 45,4% das exportações, com 10,4 milhões de sacas exportadas e gerando US$ 2,3 bilhões. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. “O bom desempenho é justificado pela valorização do café no mercado externo, além do aumento nos embarques de produtos relevantes, como os complexos soja e sucroalcooleiro e as carnes”, avalia a assessora técnica da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Manoela Teixeira. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/cafe-exportacoes-10-milhoes-sacas/)

ExpoQueijo tem inscritos de todo Brasil

A ExpoQueijo Brasil, que acontecerá em Araxá de 27 a 30 de junho, já conta com inscritos de quase todos os estados brasileiros, destacando-se como um evento que promove a qualidade dos queijos artesanais nacionais. O concurso, reconhecido por atrair participantes de diversas regiões, reforça a importância e o crescimento da produção queijeira no Brasil. As inscrições para o concurso, que terminarão em 30 de maio, incluem uma feira de negócios e palestras sobre inovações no setor, contribuindo para a valorização e desenvolvimento do mercado de queijos artesanais. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-ja-tem-inscritos-de-praticamente-todos-os-estados-brasileiros/

Mais de 220 mil veículos na MG-050

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a MG-050, passando por Formiga, deve ver um tráfego intenso com 222.482 veículos entre 29 de maio e 2 de junho. A estimativa de 240 mil veículos circulando pelo sistema MG-050/BR-265/BR-491 foi divulgada pela concessionária AB Nascentes das Gerais. Para garantir conforto e segurança, a concessionária aumentará o número de colaboradores em serviço. O gerente de Operações, Marcelo Aguiar, enfatiza a importância da prudência no trânsito, especialmente durante o Maio Amarelo, que visa aumentar a conscientização e reduzir acidentes. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/feriado-de-corpus-christi-mais-de-220-mil-veiculos-passarao-pela-mg-050-entre-quarta-e-domingo)

Grupos minoritários no Festival 2024

O Presença Festival 2024, que celebra a diversidade, equidade e inclusão na cultura, começou nesta terça-feira (28) no Rio de Janeiro, marcando o Mês do Orgulho Lgbtqia+. O evento apresenta uma programação ampliada, com atividades gratuitas em música, dança, artes visuais, teatro, cinema e empreendedorismo. Destaques incluem a Mostra de Teatro no Teatro Cesgranrio e shows no Circo Voador, com performances de mulheres pretas Lgbtqia+ ou aliadas. O festival também oferece oficinas, exposições e feiras no Centro de Movimento Deborah Colker. (Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/grupos-minoritarios-tem-protagonismo-no-presenca-festival-2024/

Uberaba arrecada 5,2 mil absorventes

Os servidores da Câmara Municipal de Uberaba, agradeceram aos colaboradores que arrecadaram mais de 5.200 unidades de absorventes para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. Em um vídeo postado nas redes sociais, alguns representantes da Câmara expressaram satisfação com a ação solidária, destacando a importância de gentileza e caridade. A arrecadação visa combater a precariedade menstrual e beneficiar cerca de cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. As fortes chuvas deste ano afetaram 441 dos 497 municípios gaúchos. (Jornal da Manhã – Uberaba )

https://jmonline.com.br/cidade/camara-de-uberaba-arrecada-mais-de-5-2mil-unidades-de-absorventes-as-mulheres-gauchas-1.386413)

BH participa de discussões do G20

Belo Horizonte está sendo sede da 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20 entre 27 e 29 de maio, com a participação de 52 delegações e 250 pessoas. O evento, apoiado pela Prefeitura, debaterá a transição para energias limpas. Iniciativas locais incluem a instalação de usinas fotovoltaicas e a reformulação do programa “Selo BH Sustentável”. Belo Horizonte foi recentemente reconhecida como “Cidade Árvore do Mundo” pela FAO. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/pbh-participa-de-discussoes-do-g20-iniciadas-nesta-segunda-feira-na-capital/