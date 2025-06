COLUNA MG

Mineirão será de Andrea Bocelli

O Mineirão se rende a um dos maiores tenores do mundo. Andrea Bocelli retorna ao Brasil em turnê que vai passar por três capitais e contará com convidados especiais de vários lugares do mundo. Além da já anunciada cantora Sandy, o tenor receberá grandes artistas da música clássica para celebrar seus 30 anos de carreira no Brasil. Em Belo Horizonte, a apresentação acontece no Mineirão, no dia 17 de maio, às 21 horas. Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou cinco turnês no Brasil, a última em 2018. Entre os convidados, um dos destaques é Matteo Bocelli, filho do tenor, que se apresentará pela primeira vez no País. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/variedades/palco-mineirao-sera-andrea-bocelli/

Mapa mostra onde doar em BH

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram estragos e deixaram milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Belo Horizonte, há várias instituições públicas, privadas e filantrópicas que estão mobilizadas para arrecadar doações destinadas às comunidades afetadas. Para facilitar encontrar a localização, o Por Dentro de Minas criou um mapa interativo reunindo os pontos de doações em Belo Horizonte. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/05/mapa-onde-doar-bh-vitimas-chuvas-rs/

Festival de Cultura Afro

A Associação Cultural Capoeira Gerais, liderada pelo Mestre Grande, está organizando o 1º Festival de Cultura Afro, que terá música, culinária, artes e capoeira em Formiga. Para engajar a comunidade, haverá uma reunião na próxima segunda-feira (13) para fornecer mais detalhes sobre o festival e como podem participar. O objetivo é envolver todos os aspectos da cultura afro, desde culinária até música, e convidar profissionais dessas áreas para mostrar seus talentos. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/festival-de-cultura-afro-sera-realizado-em-formiga/

BH vai comprar 100 ônibus elétricos

Belo Horizonte receberá um investimento significativo de R$ 317 milhões do PAC Seleções para a compra de cerca de 100 ônibus elétricos, como parte de um esforço para melhorar a mobilidade urbana e reduzir a emissão de carbono na cidade. Este investimento faz parte de um plano mais amplo de substituir 40% da frota atual por veículos com energia limpa até 2030, alinhando-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O teste de ônibus elétricos já começou na cidade, e mais empresas estão se preparando para operar com esses veículos. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/05/08/pbh-vai-comprar-100-onibus-eletricos/

Luta Antimanicomial é celebrado

No dia 18 de maio, Montes Claros celebra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial com uma semana de atividades voltadas para destacar o cuidado dos pacientes com sofrimento mental. As ações começam no dia 13, com eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao longo da semana, serão realizadas atividades intersetoriais focadas em pacientes que necessitam de cuidados mentais ou que enfrentam problemas relacionados ao uso de drogas. No dia 17, haverá a tradicional Caminhada de Mobilização pelas ruas do centro da cidade. Montes Claros conta com uma rede de atenção psicossocial que oferece diversos tipos de atendimento e suporte. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/luta-antimanicomial-montes-claros-tera-semana-de-conscientizacao-sobre-transtornos-mentais/)

Multiartista premiada como Top de Minas

Graça Pires é uma artista de múltiplos talentos, cujas criações em pintura acrílica e esculturas impressionam pela excelência e beleza. Com o apoio de Luiz Otávio Brandão, Graça Pires expõe suas obras em galerias renomadas, onde sua expressão conceitual e diversificada é reconhecida e admirada. Seja utilizando vidro, metal ou outros materiais, sua produção reflete uma contemporaneidade que valoriza a liberdade e a inclusão de valores. Para os críticos, Graça Pires é uma construtora de caminhos diversos, cuja delicadeza da alma ressoa no universo imaginário. Mesmo diante dos desafios do mercado de arte, ela permanece comprometida com sua profissão. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/multiartista-premiada-como-top-de-minas/

Exposição de Orquídeas em Itaúna

A Associação Itaunense de Orquidófilos, sob a liderança do presidente Milton Ribeiro Pinto, tem o prazer de convidar a comunidade de Itaúna e entusiastas de orquídeas de todo o país para participar da 42ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento está agendado para os dias 17, 18 e 19 de maio. Itaúna, reconhecida como o berço da Cattleya walkeriana, é venerada pela comunidade orquidófila. Esta espécie, encontrada em sua flora nativa, já foi símbolo da cidade por muitos anos. A programação incluirá exposições de espécies de todo o país, bem como estandes de vendas de produtos e plantas, tanto mudas quanto adultas. (Jornal Integração Itaúna)

https://jornalintegracaoitauna.com.br/42a-exposicao-de-orquideas-em-itauna/