COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cissul-Samu recebe 30 ambulâncias

O Samu de Varginha recebe, nesta sexta, dia 26, 30 ambulâncias que vão atender toda a região. São 10 ambulâncias para as bases descentralizadas e 20 para renovação de frota de cidades vizinhas. O Cissul/Samu, consórcio de municípios que gerencia o Serviço Móvel de Urgência no Sul de Minas, com sede em Varginha, é considerado o maior consórcio público de saúde no Brasil em número de municípios atendidos, 154 no total. A solenidade de entrega dos 30 veículos acontece às 9h30, na sede administrativa do Consórcio, em Varginha, com as presenças de autoridades. (Blog do Madeira – Varginha)

https://blogdomadeira.com.br/samu-de-varginha-recebe-30-ambulancias-esta-semana/

17º Festival Zé do Mato

A Administração Municipal de Lagoa Dourada, realizará o 17º Festival Zé do Mato. Este evento cultural, que já se tornou uma tradição na região, promete dois dias repletos de música e entretenimento para todas as idades. O festival ocorrerá nos dias 3 e 4 de maio. No primeiro dia, sexta-feira, os espectadores terão a oportunidade de apreciar uma variedade de apresentações musicais de talentosos artistas locais e regionais, abrangendo uma ampla gama de estilos musicais. Já no sábado, dia 4, além das apresentações dos artistas locais e regionais no estilo sertanejo, o ponto alto da noite será a performance da dupla Duduca & Dalvan. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/35446-17-festival-ze-do-mato-de-lagoa-dourada-promete-dois-dias-de-musica-e-diversao)

Festa de Santa Cruz e Santa Helena

A Prefeitura de Sete Lagoas está apoiando a tradicional Festa em Honra de Santa Cruz e Santa Helena, que ocorrerá de 28 de abril a 6 de maio na Serra Santa Helena. Este evento cultural e religioso, muito importante na região, contará com celebrações diárias, missas, reza de terço e apresentações, além de barracas de bebidas e comidas. A Prefeitura contribuirá com estrutura, como tendas, som, banheiros químicos, Guarda Municipal, transporte e organização das áreas comerciais. Os pontos altos serão a abertura no domingo, 28, o feriado de 1º de maio e o domingo, 5, com programação durante todo o dia. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/festa-de-santa-cruz-e-santa-helena-2024-comeca-domingo-com-uma-programacao-extensa/)

Marcelo Abuchalla abre exposição “Melancolia”

O Studio 1.3 inaugura a exposição "Melancolia" do artista plástico Marcelo Abuchalla na quinta-feira (25). Após seis meses de trabalho e pesquisa, essa exposição marca os 40 anos de sua trajetória artística, impulsionada pela Lei Paulo Gustavo municipal. Abuchalla, em parceria com o curador Marcelo Salles, mergulhou em sua memória e influências, desde a infância até sua especialização em fotografia durante os anos 1980. "Melancolia" representa um encontro profundo com seu passado e emoções, explorando a perda e a festividade da partida. A exposição estará aberta até junho, oferecendo mais de 20 obras para contemplação. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2024/04/24/marcelo-abuchalla-abre-exposicao-melancolia/)

Projeto ‘Vacina nas Escolas’ em Valadares

O projeto "Vacina nas Escolas" foi oficialmente lançado no CMEI Rubens Amaral, em resposta ao baixo índice de procura por vacinas na cidade de Valadares. Iniciado com vacinação na Escola Municipal Professor Damon de Lima em março, o projeto visa aumentar a cobertura vacinal, principalmente entre crianças de seis meses a cinco anos. Autoridades destacaram a importância da iniciativa para prevenir doenças e garantir saúde de qualidade, com vacinação disponível em escolas urbanas e rurais, buscando conscientizar a comunidade sobre a importância da imunização. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/projeto-vacina-nas-escolas-e-lancado-oficialmente-em-valadares-02/)

Revitalização do centro de Uberaba

Nesta quarta-feira (24), foi apresentado o projeto de restauro do Palácio São Luiz, em Uberaba, uma iniciativa da Construtora Toubes e da Arquidiocese local em colaboração com as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, e Planejamento da cidade. O prédio histórico, construído em 1903 e tombado, será restaurado mantendo suas características históricas, com anexos destinados a espaços comerciais. A prefeita Elisa Araújo destacou a importância da revitalização para o Centro da cidade, e a Construtora Toubes ressaltou que o Palácio será o centro do comércio local. O projeto já teve início neste ano e contou com a presença de autoridades municipais, empresários e membros da arquidiocese no evento de apresentação. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/restaurac-o-do-palacio-do-bispo-marca-inicio-da-revitalizac-o-do-centro-de-uberaba-1.376441

Feira Agroecológica

O coletivo CSA Gandarela comemora um ano de entrega de cestas com alimentos agroecológicos com a realização da 1ª Feira de Vivência e Diálogos de Saberes sobre Pancs e Alimentos Agroecológicos, apoiada pelo Instituto Cordilheira. O evento acontecerá no dia 1º de maio em Caeté e incluirá atividades de saúde, oficinas culinárias, programação musical e reconexão com a ancestralidade. Haverá venda de alimentos e produtos agroecológicos, além de orientações sobre saúde bucal e atividades lúdicas para crianças. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/feira-agroecologica-vai-movimentar-o-bairro-europeu-no-1o-de-maio/