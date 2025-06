COLUNA MG

MP quer condenação do prefeito

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa para requerer a condenação do prefeito e do secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, no Vale do Aço, ao pagamento de danos morais coletivos nos valores de R$ 100.406,15 e R$ 59.669,95, respectivamente. De acordo com a ACP, em dois dias de jogo no Estádio Municipal João Lamego Netto, conhecido como Ipatingão, o prefeito da cidade teria utilizado o sistema de sonorização local diversas vezes para fazer um ato de publicidade das obras de seu governo. (Jornal dos Vales)

Expo Araguari movimenta município

A Expo Araguari, que teve seu início no dia 18 de abril, movimentou município com rodeio, exposição de animais e realizou shows de artistas como João Bosco e Vinícius, Jorge e Mateus, Fred e Fabrício, Guilherme, Santiago, dentre outras atrações. Com atrações variadas, a exposição foi promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais da cidade. O presidente do sindicato destacou o sucesso do evento, com recorde de público e negócios na Fenicafé, e uma programação diversificada, incluindo exposição de gado e rodeio, movimentando a economia local e gerando empregos nos setores de alimentação, vestiário, hotelaria e turismo. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Cataguases recebe Seminário Regional

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) promove o terceiro Seminário Regional de Arranjos Produtivos Locais (APLs) em Cataguases, no dia 24 de abril. O evento, que acontece na Energisa Minas Rio, tem como objetivo oferecer oportunidades e informações sobre desenvolvimento econômico para empresas, produtores e Institutos de Ciência e Tecnologia da região do Sul de Minas. Representantes de diversas entidades irão abordar temas como atração de investimentos, linhas de crédito, cooperativismo, comércio exterior, inovação e tecnologia. (Jornal Além Parahyba)

Governo faz concurso do mascote

O Governo de Minas está promovendo um Concurso de Desenho para escolher o mascote dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg). Estudantes de todas as escolas do ensino fundamental e médio do estado podem participar, enviando desenhos originais. O mascote vencedor será escolhido por votação popular e revelado em 24 de junho. (Jornal Andradas Hoje)

19º Flipoços terá vila lietária

O 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas inaugura a primeira Vila Literária de Minas Gerais no Parque José Affonso Junqueira, ao lado de pontos históricos como o Palace Hotel e o Thermas Antônio Carlos. Com mais de 60 tendas de editoras, livrarias e parceiros, a Vila terá uma decoração cênica, dois palcos e espaços de convivência. A programação, de 27 de abril a 5 de maio, oferece um ambiente nostálgico que convida o público a desfrutar da tranquilidade do passado, em sintonia com o tema "a crônica nossa de cada dia", destacando a valorização dos momentos cotidianos e poéticos da vida. (Poços.com)

Pontevila sediará Festival do Peixe

A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico prepara mais uma edição do Festival do Peixe, realizado anualmente no distrito turístico Pontevila. Neste ano, o evento ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho e fará parte das comemorações do aniversário de Formiga. A coordenadora de Turismo, Ana Laura Belo, esteve no distrito para conversar com os representantes do Conselho Comunitário de Pontevila e comerciantes locais. Durante o encontro foram alinhadas ações para dinamizar e enriquecer ainda mais o evento. A programação do festival está sendo elaborada e, como sempre, terá foco na promoção do turismo na região de Pontevila. (Últimas Notícias – Formiga)

Megaestrutura para o aniversário de Ipatinga

A cidade de Ipatinga está se preparando para comemorar seu aniversário de 60 anos com uma série de eventos no Parque Ipanema, de 26 de abril a 1º de maio. Uma megaestrutura está sendo montada com mais de 200 pessoas envolvidas para receber shows, feiras e atividades culturais. Dois grandes palcos estão sendo erguidos, com destaque para a presença de artistas como Gabi Martins e César Menotti & Fabiano. A programação inclui noites temáticas, como gospel, música mineira e apresentações católicas, além de atividades culturais no Dia do Trabalhador. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

